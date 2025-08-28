Видео
Главная Медцентр Какие сладости можно есть во время похудения — советы тренера

Какие сладости можно есть во время похудения — советы тренера

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 14:46
Что можно есть во время похудения — сладости, которые не вредят
Девушка на диете. Иллюстративное фото: freepik

Обычно во время похудения все внезапно отказываются от сладостей и стараются их не есть. Такой подход даст результат, но есть вкусности, которые можно есть без вреда для фигуры и с малым количеством калорий.

Об этом рассказал тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Сладости, которые можно есть во время похудения

Тренер рассказал, что в таких сладостях, как мороженое, шоколад, зефир, конфеты, мед или сырники, много сахара. Соответственно, если много сахара, то и много калорий. Такие продукты нужно дозировать и стараться не употреблять во время похудения, если хотите видеть свою талию.

В то же время Виктор Мандзяк говорит, если иногда вам все же хочется чего-то вкусненького и сладкого, не стоит запрещать себе десерты. Важно лишь правильно их выбрать, чтобы они не нанесли вреда. Эксперт советует обратить внимание на сухофрукты.

"Самые полезные сладости — это сухофрукты. Высушенный фрукт или ягода. Высушенный, а значит лишенный большинства воды. Если в среднестатистическом фрукте 85% воды, то в сухофрукте — только 15%. Именно сушка делает фрукт десертом... самым полезным десертом, потому что все в нем увеличивается в количестве, концентрируется", — сказал тренер.

Он также пояснил, что сушка не только повышает концентрацию сахара — с 10% до 60%, но и делает сухофрукты богаче витаминами, минералами и клетчаткой. Последней там 7-9 граммов на 100 граммов продукта.

"Каждый потребленный грамм клетчатки снижает усвояемость калорий где-то на 7 ккал. То есть, если в 100 граммах чернослива номинально 250 калорий, то с учетом 49 калорий, которые не усвоятся благодаря клетчатке (7х7=49), в сушеной сливке по сути 200 калорий", — добавил Виктор Мандзяк.

Напомним, ранее мы назвали популярный фрукт для похудения, который еще и полезен для кожи. Хоть самый вкусный он именно в сезон, стоит найти ему место в рационе в течение всего года.

Также мы писали, как реально сжигать калории ежедневно без диет и фитнеса. Организм тратит энергию даже тогда, когда вы просто живете своей привычной жизнью.

Автор:
Андрей Плахонин
Автор:
Андрей Плахонин
