Що можна їсти під час схуднення — солодощі, які не шкодять

Зазвичай під час схуднення усі раптово відмовляються від солодощів і намагаються їх не їсти. Такий підхід дасть результат, але є смаколики, які можна їсти без шкоди для фігури та з малою кількістю калорій.

Про це розповів тренер та нутриціолог Віктор Мандзяк у Facebook.

Солодощі, які можна їсти під час схуднення

Тренер розповів, що в таких солодощах, як морозиво, шоколад, зефір, цукерки, мед чи сирники, багато цукру. Відповідно, якщо багато цукру, то й багато калорій. Такі продукти потрібно дозувати і старатися не вживати під час схуднення, якщо хочете бачити свою талію.

Водночас Віктор Мандзяк каже, якщо іноді вам все ж хочеться чогось смачненького та солодкого, не варто забороняти собі десерти. Важливо лише правильно їх обрати, аби вони не завдали шкоди. Експерт радить звернути увагу на сухофрукти.

"Найкорисніші солодощі — це сухофрукти. Висушений фрукт чи ягода. Висушений, а отже позбавлений більшості води. Якщо у середньостатистичному фрукті 85% води, то в сухофрукті — лише 15%. Саме сушіння робить фрукт десертом… найкориснішим десертом, бо все в ньому збільшується в кількості, концентрується", — сказав тренер.

Він також пояснив, що сушіння не тільки підвищує концентрацію цукру — з 10% до 60%, але й робить сухофрукти багатшими на вітаміни, мінерали та клітковину. Останньої там 7–9 грамів на 100 грамів продукту.

"Кожен спожитий грам клітковини знижує засвоюваність калорій десь на 7 ккал. Тобто, якщо в 100 грамах чорносливу номінально 250 калорій, то з урахуванням 49 калорій, які не засвояться завдяки клітковині (7х7=49), в сушеній сливці по суті 200 калорій", — додав Віктор Мандзяк.

