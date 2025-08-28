Відео
Які солодощі можна їсти під час схуднення — поради тренера

Які солодощі можна їсти під час схуднення — поради тренера

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:46
Що можна їсти під час схуднення — солодощі, які не шкодять
Дівчина на дієті. Ілюстративне фото: freepik

Зазвичай під час схуднення усі раптово відмовляються від солодощів і намагаються їх не їсти. Такий підхід дасть результат, але є смаколики, які можна їсти без шкоди для фігури та з малою кількістю калорій.

Про це розповів тренер та нутриціолог Віктор Мандзяк у Facebook. 

Читайте також:

Солодощі, які можна їсти під час схуднення

Тренер розповів, що в таких солодощах, як морозиво, шоколад, зефір, цукерки, мед чи сирники, багато цукру. Відповідно, якщо багато цукру, то й багато калорій. Такі продукти потрібно дозувати і старатися не вживати під час схуднення, якщо хочете бачити свою талію. 

Водночас Віктор Мандзяк каже, якщо іноді вам все ж хочеться чогось смачненького та солодкого, не варто забороняти собі десерти. Важливо лише правильно їх обрати, аби вони не завдали шкоди. Експерт радить звернути увагу на сухофрукти. 

"Найкорисніші солодощі — це сухофрукти. Висушений фрукт чи ягода. Висушений, а отже позбавлений більшості води. Якщо у середньостатистичному фрукті 85% води, то в сухофрукті — лише 15%. Саме сушіння робить фрукт десертом… найкориснішим десертом, бо все в ньому збільшується в кількості, концентрується", — сказав тренер. 

Він також пояснив, що сушіння не тільки підвищує концентрацію цукру — з 10% до 60%, але й робить сухофрукти багатшими на вітаміни, мінерали та клітковину. Останньої там 7–9 грамів на 100 грамів продукту.

"Кожен спожитий грам клітковини знижує засвоюваність калорій десь на 7 ккал. Тобто, якщо в 100 грамах чорносливу номінально 250 калорій, то з урахуванням 49 калорій, які не засвояться завдяки клітковині (7х7=49), в сушеній сливці по суті 200 калорій", — додав Віктор Мандзяк. 

Нагадаємо, раніше ми назвали популярний фрукт для схуднення, який ще й корисний для шкіри. Хоч найсмачніший він саме в сезон, варто знайти йому місце в раціоні протягом усього року.

Також ми писали, як реально спалювати калорії щодня без дієт та фітнесу. Організм витрачає енергію навіть тоді, коли ви просто живете своїм звичним життям.

Автор:
Андрій Плахонін
Автор:
Андрій Плахонін
