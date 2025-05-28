Какие анализы больше не может назначить семейный врач - объяснение

Врач и пациентка. Иллюстративное фото: Freepik

С реформой медицинской системы семейные врачи получили возможность выписывать направления почти на любые анализы. Однако в этом году Национальная служба здоровья изменила правила и семейные врачи больше не могут назначать ряд исследований.

Об этом сообщила руководитель службы Наталья Гусак в интервью для "УП. Життя".

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Итак, ранее семейный врач мог выписать направление на большинство обследований: от УЗИ и рентгена до МРТ и КТ.

Однако, в 2025 году медики первички могут направить только на такие исследования:

УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы, мочевого пузыря и т.д.);

рентген (грудная клетка, конечности);

холтеровский мониторинг;

эндоскопические исследования пищеварительной, дыхательной, урологической и гинекологической систем;

базовые лабораторные анализы.

Все эти обследования покрываются Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) в рамках пакета "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Однако семейный врач больше не имеет права выписывать направления на сложные исследования, такие как:

магнитно-резонансную томографию (МРТ);

компьютерную томографию (КТ);

некоторые расширенные анализы;

спирометрию (исследование для проверки работы легких).

Теперь это может делать исключительно специалист узкого профиля, который ведет болезнь пациента.

Ожидается, что эти изменения должны помочь навести порядок в маршрутизации пациентов, избежать дублирования направлений и уменьшить количество случаев, когда обследования назначаются без надлежащих показаний.

Стоит заметить, что сейчас Национальная служба здоровья Украины не установила технических запретов на создание направлений от врачей первички. Следовательно, медики все еще могут создать их, но исследования, выписанные с нарушением правил, не будут оплачены государством.

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