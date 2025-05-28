Які аналізи більше не може призначити сімейний лікар — пояснення

Лікар та пацієнтка. Ілюстративне фото: Freepik

З реформою медичної системи сімейні лікарі отримали змогу виписувати скерування майже на будь-які аналізи. Однак цьогоріч Національна служба здоров’я змінила правила і сімейні лікарі більше не можуть призначати низку досліджень.

Про це повідомила керівниця служби Наталія Гусак в інтерв’ю для "УП. Життя".

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Отже, раніше сімейний лікар міг виписати направлення на більшість обстежень: від УЗД і рентгену до МРТ і КТ.

Однак, у 2025 році медики первинки можуть скерувати лише на такі дослідження:

УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура тощо);

рентген (грудна клітка, кінцівки);

холтерівський моніторинг;

ендоскопічні дослідження травної, дихальної, урологічної та гінекологічної систем;

базові лабораторні аналізи.

Усі ці обстеження покриваються Національною службою здоров'я України (НСЗУ) в межах пакету "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Однак сімейний лікар більше не має права виписувати направлення на складні дослідження, як-от:

магнітно-резонансну томографію (МРТ);

комп’ютерну томографію (КТ);

деякі розширені аналізи;

спірометрію (дослідження для перевірки роботи легень).

Тепер це може робити виключно фахівець вузького профілю, який веде хворобу пацієнта.

Очікується, що ці зміни мають допомогти навести лад у маршрутизації пацієнтів, уникнути дублювання направлень і зменшити кількість випадків, коли обстеження призначаються без належних показань.

Варто зауважити, що наразі Національна служба здоров'я України не встановила технічних заборон на створення направлень від лікарів первинки. Відтак, медики все ще можуть створити їх, але дослідження, виписані з порушенням правил, не будуть оплачені державою.

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