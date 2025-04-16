Как подготовиться к ЭКО — опыт врача-репродуктолога Натальи Вербицкой

Мужчина и женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Наталья Вербицкая врач высшей категории, репродуктолог в медицинском центре "Мать и ребенок"

Бесплодие — это не приговор. Путь к желанной беременности требует не только терпения, но и правильной подготовки.

Как врач-репродуктолог медицинского центра "Мать и дитя", я хочу поделиться своим опытом о том, как правильно подготовиться к программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в частности в рамках государственной программы.

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В Украине действует программа лечения бесплодия за счет НСЗУ. Наш медицинский центр "Мать и дитя" является ее участником.

Это возможность пройти полноценную программу ЭКО без финансовой нагрузки. Однако, по моему опыту, многие пары до сих пор не знают о ней или считают, что такая поддержка им недоступна. Именно информирование и правильная подготовка часто определяют успех.

Реальная история успеха

Ко мне обратилась пара, которая более 7 лет пыталась забеременеть. У женщины — истощенные яичники, АМГ 0,2, антифосфолипидный синдром. У мужчины — значительные отклонения в спермограмме. Казалось, шансов мало. Но благодаря программе НСЗУ они прошли необходимое обследование, подготовку, получили поддержку.

Из одной яйцеклетки — одна бластоциста. И эта бластоциста прижилась. Уже на 6-7 неделе — сердцебиение. Для нас, врачей, это всегда момент большой радости. А для пациентов — начало новой жизни.

Этот случай укладывается в статистику, подтвержденную исследованием Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE, 2021): даже при низком овариальном резерве шансы на успешное ЭКО остаются, если подход индивидуализирован и учтены сопутствующие состояния.

Пошаговая подготовка к ЭКО

Успешное ЭКО — это не только медицинские анализы. Это комплексный подход, включающий физическое, гормональное, психологическое и социальное здоровье пары. По данным обзора, опубликованного в Human Reproduction Update (2020), именно мультидисциплинарный подход повышает результативность программ ВРТ в долгосрочной перспективе.

1. Комплексная диагностика пары

Причины бесплодия часто соединены: например, у женщины — нарушение овуляции, а у мужчины — тератозооспермия. Поэтому обследование должны проходить оба партнера. По оценкам ВОЗ, мужской фактор бесплодия составляет до 50% случаев.

Совет врача: не откладывайте обследование партнера — это критически важная часть успеха.

2. Лечение сопутствующих заболеваний

Дисфункция щитовидной железы, инсулинорезистентность, тромбофилии, эндометриоз, аутоиммунные процессы — все это влияет не только на зачатие, но и на течение беременности. Выявить и компенсировать такие состояния — задача врача до начала стимуляции.

Исследование, опубликованное в Fertility and Sterility (2019), подтверждает: контроль аутоиммунного статуса до ЭКО увеличивает вероятность наступления клинической беременности на 15-20%.

Совет врача: покажите репродуктологу все предыдущие анализы — даже те, что сдавались давно. Они могут оказаться ключевыми.

3. Эмоциональная подготовка

Психоэмоциональное состояние напрямую связано с результативностью ЭКО. Стресс, неопределенность, страх могут влиять на гормональный фон и реакцию организма на препараты. Исследование, проведенное в Нидерландах (2020), доказало: психоэмоциональная поддержка удваивает вероятность прохождения полного цикла ЭКО без срыва.

Совет врача: обращайтесь к психологу или найдите группу поддержки. Ваша стабильность — часть лечения.

4. Здоровый образ жизни

Похудение даже на 5-10% у пациенток с избыточным весом существенно улучшает овуляторную функцию. Отказ от курения, алкоголя, насыщенных трансжиров — обязательное условие подготовки. Для мужчин — это так же важно: качество сперматозоидов значительно зависит от стиля жизни.

Данные Американского общества репродуктивной медицины (ASRM) свидетельствуют: образ жизни пары прямо влияет на вероятность успешного переноса эмбриона.

Совет врача: даже несколько недель сбалансированного режима способны изменить ситуацию.

Помните: каждая мечта об отцовстве заслуживает шанса осуществиться. А медицина — дает все больше инструментов для того, чтобы это стало возможным.

Напомним, исследования ведущих клиник подтверждают, что криоконсервация половых клеток — надежный способ сохранить шанс на отцовство в сложные времена.

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