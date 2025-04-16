Як підготуватись до ЕКЗ — досвід лікарки-репродуктологині Наталії Вербицької

Чоловік та жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Наталія Вербицька лікар вищої категорії, репродуктолог в медичному центрі "Мати та дитина"

Безпліддя — це не вирок. Шлях до бажаної вагітності потребує не лише терпіння, а й правильної підготовки.

Як лікарка-репродуктологиня медичного центру "Мати та дитина", я хочу поділитися своїм досвідом про те, як правильно підготуватись до програми екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), зокрема в межах державної програми.

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В Україні діє програма лікування безпліддя коштом НСЗУ. Наш медичний центр "Мати та дитина" є її учасником.

Це можливість пройти повноцінну програму ЕКЗ без фінансового навантаження. Проте, за моїм досвідом, багато пар досі не знають про неї або вважають, що така підтримка їм недоступна. Саме інформування і правильна підготовка часто визначають успіх.

Реальна історія успіху

До мене звернулась пара, яка понад 7 років намагалась завагітніти. У жінки — виснажені яєчники, АМГ 0,2, антифосфоліпідний синдром. У чоловіка — значні відхилення у спермограмі. Здавалося, шансів обмаль. Але завдяки програмі НСЗУ вони пройшли необхідне обстеження, підготовку, отримали підтримку.

З однієї яйцеклітини — одна бластоциста. І ця бластоциста прижилася. Уже на 6–7 тижні — серцебиття. Для нас, лікарів, це завжди момент великої радості. А для пацієнтів — початок нового життя.

Цей випадок вкладається в статистику, підтверджену дослідженням Європейського товариства репродукції людини та ембріології (ESHRE, 2021): навіть при низькому оваріальному резерві шанси на успішне ЕКЗ залишаються, якщо підхід індивідуалізований і враховано супутні стани.

Покрокова підготовка до ЕКЗ

Успішне ЕКЗ — це не лише медичні аналізи. Це комплексний підхід, що охоплює фізичне, гормональне, психологічне й соціальне здоров'я пари. За даними огляду, опублікованого в Human Reproduction Update (2020), саме мультидисциплінарний підхід підвищує результативність програм ДРТ у довгостроковій перспективі.

1. Комплексна діагностика пари

Причини безпліддя часто поєднані: наприклад, у жінки — порушення овуляції, а у чоловіка — тератозооспермія. Тому обстеження має проходити обидва партнери. За оцінками ВООЗ, чоловічий фактор безпліддя становить до 50% випадків.

Порада лікаря: не відкладайте обстеження партнера — це критично важлива частина успіху.

2. Лікування супутніх захворювань

Дисфункція щитовидної залози, інсулінорезистентність, тромбофілії, ендометріоз, аутоімунні процеси — все це впливає не лише на зачаття, а й на перебіг вагітності. Виявити й компенсувати такі стани — завдання лікаря до початку стимуляції.

Дослідження, опубліковане в Fertility and Sterility (2019), підтверджує: контроль автоімунного статусу до ЕКЗ збільшує ймовірність настання клінічної вагітності на 15–20%.

Порада лікаря: покажіть репродуктологу всі попередні аналізи — навіть ті, що здавались давно. Вони можуть виявитися ключовими.

3. Емоційна підготовка

Психоемоційний стан напряму пов'язаний з результативністю ЕКЗ. Стрес, невизначеність, страх можуть впливати на гормональний фон та реакцію організму на препарати. Дослідження, проведене в Нідерландах (2020), довело: психоемоційна підтримка подвоює ймовірність проходження повного циклу ЕКЗ без зриву.

Порада лікаря: звертайтесь до психолога або знайдіть групу підтримки. Ваша стабільність — частина лікування.

4. Здоровий спосіб життя

Схуднення навіть на 5–10% у пацієнток із надмірною вагою суттєво покращує овуляторну функцію. Відмова від паління, алкоголю, насичених трансжирів — обов’язкова умова підготовки. Для чоловіків — це так само важливо: якість сперматозоїдів значно залежить від стилю життя.

Дані Американського товариства репродуктивної медицини (ASRM) свідчать: спосіб життя пари прямо впливає на ймовірність успішного переносу ембріона.

Порада лікаря: навіть кілька тижнів збалансованого режиму здатні змінити ситуацію.

Пам’ятайте: кожна мрія про батьківство заслуговує на шанс здійснитися. А медицина — дає все більше інструментів для того, щоб це стало можливим.

Нагадаємо, дослідження провідних клінік підтверджують, що кріоконсервація статевих клітин — надійний спосіб зберегти шанс на батьківство у складні часи.

Раніше репродуктолог Юлія Маслій відповіла, чи можуть переплутати ембріони під час ЕКЗ.