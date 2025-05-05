Как получить статус инвалидности украинцам за рубежом — детали

Врачи просматривают снимок пациента. Иллюстративное фото: depositphotos

С 1 января 2025 года в Украине начала действовать новая система — оценка повседневного функционирования человека, которая заменила медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Эта система также охватывает граждан, проживающих за пределами страны.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Кто может пройти оценивание за рубежом?

Право на прохождение оценивания имеют граждане Украины, которые временно или постоянно проживают за рубежом и имеют признаки стойких или необратимых нарушений здоровья.

Оценивание можно пройти в таких случаях:

если есть значительные или стойкие нарушения функционирования, которые длятся не менее 12 месяцев или могут привести к преждевременной смерти;

если приближается срок повторного осмотра, который ранее назначила МСЭК, или повторного оценивания, установленного новой экспертной командой;

если нужно впервые установить статус инвалидности или изменить группу.

Оценивание в странах с заключенными соглашениями

Украина имеет действующие международные договоры в сфере социального обеспечения с такими государствами:

Болгария;

Эстония;

Испания;

Латвия;

Литва;

Польша;

Португалия;

Словакия;

Чехия.

Граждане Украины, которые находятся за границей и хотят оформить выплаты, могут дистанционно пройти оценивание повседневного функционирования. Основные этапы прохождения оценивания за рубежом:

уполномоченный орган страны пребывания передает медицинские формуляры и приложенную к ним медицинскую документацию в Пенсионный фонд Украины;

Центр оценки функционального состояния лица обеспечивает перевод представленных материалов на украинский язык, если это нужно для рассмотрения;

экспертная команда проводит рассмотрение дела;

принятое решение передается в Пенсионный фонд.

Международные договоры не определяют порядок рассмотрения представленных документов в Украине, не устанавливают оснований для отказа или механизм их возврата на доработку. Все эти вопросы урегулированы украинским законодательством.

Оценивание в странах без межгосударственных соглашений

Украинцы, находящиеся в странах, с которыми не подписаны международные соглашения о социальном обеспечении, также имеют возможность пройти оценивание. Для этого применяется общий порядок, определенный законодательством Украины.

Чтобы инициировать процесс, нужно:

подготовить медицинскую документацию: установленный диагноз с применением Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), описание функциональных нарушений, результаты обследований и лабораторных и функциональных исследований, выписки из стационара, консультации врачей и т.д;

перевести документы на украинский язык;

передать документы — отправить их по почте на территорию Украины или передать их непосредственно личному врачу (в частности, через электронные средства коммуникации).

После получения документов врач оформляет направление на оценку. Далее экспертная команда в Украине рассматривает дело и определяет формат проведения оценки — заочно или с помощью телемедицины.

Выбор зависит от содержания и полноты предоставленных медицинских документов. Медицинские документы, выданные в России или Беларуси, к рассмотрению не принимаются. Это правило является безоговорочным и касается как основной, так и сопроводительной документации.

В случае возникновения сложностей, стоит обратиться в консульство или посольство Украины в стране пребывания.

Продолжают ли действовать справки МСЭК?

Справки, выданные МСЭК до введения новой системы, остаются в силе в течение их срока.

Поэтому людям, которые уже имеют такую, не нужно проходить оценивание повторно без определенного медицинского или юридического основания.

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