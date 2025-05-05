Як отримати статус інвалідності українцям за кордоном — деталі

Лікарі переглядають знімок пацієнта. Ілюстративне фото: depositphotos

З 1 січня 2025 року в Україні почала діяти нова система — оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінила медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Ця система також охоплює громадян, що проживають за межами країни.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

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Хто може пройти оцінювання за кордоном?

Право на проходження оцінювання мають громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і мають ознаки стійких чи незворотних порушень здоров’я.

Оцінювання можна пройти у таких випадках:

якщо є значні або стійкі порушення функціонування, що тривають не менше 12 місяців або можуть призвести до передчасної смерті;

якщо наближається строк повторного огляду, який раніше призначила МСЕК, або повторного оцінювання, встановленого новою експертною командою;

якщо потрібно вперше встановити статус інвалідності або змінити групу.

Оцінювання у країнах із заключеними угодами

Україна має чинні міжнародні договори у сфері соціального забезпечення з такими державами:

Болгарія;

Естонія;

Іспанія;

Латвія;

Литва;

Польща;

Португалія;

Словаччина;

Чехія.

Громадяни України, які перебувають за кордоном і хочуть оформити виплати, можуть дистанційно пройти оцінювання повсякденного функціонування. Основні етапи проходження оцінювання за кордоном:

уповноважений орган країни перебування передає медичні формуляри та додану до них медичну документацію до Пенсійного фонду України;

Центр оцінювання функціонального стану особи забезпечує переклад поданих матеріалів українською мовою, якщо це потрібно для розгляду;

експертна команда проводить розгляд справи;

прийняте рішення передається до Пенсійного фонду.

Міжнародні договори не визначають порядок розгляду поданих документів в Україні, не встановлюють підстав для відмови чи механізм їх повернення на доопрацювання. Усі ці питання врегульовані українським законодавством.

Оцінювання у країнах без міждержавних угод

Українці, що перебувають у країнах, з якими не підписано міжнародних угод про соціальне забезпечення, також мають можливість пройти оцінювання. Для цього застосовується загальний порядок, визначений законодавством України.

Щоб ініціювати процес, потрібно:

підготувати медичну документацію: встановлений діагноз із застосуванням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), опис функціональних порушень, результати обстежень та лабораторних і функціональних досліджень, виписки зі стаціонару, консультації лікарів тощо;

перекласти документи на українську мову;

передати документи — надіслати їх поштою на територію України або передати їх безпосередньо особистому лікарю (зокрема, через електронні засоби комунікації).

Після отримання документів лікар оформлює направлення на оцінювання. Далі експертна команда в Україні розглядає справу та визначає формат проведення оцінювання — заочно чи за допомогою телемедицини.

Вибір залежить від змісту та повноти наданих медичних документів. Медичні документи, видані в Росії чи Білорусі, до розгляду не приймаються. Це правило є беззаперечним і стосується як основної, так і супровідної документації.

У разі виникнення складнощів варто звернутися до консульства або посольства України у країні перебування.

Чи продовжують діяти довідки МСЕК?

Довідки, видані МСЕК до запровадження нової системи, залишаються чинними протягом їхнього терміну.

Тому людям, які вже мають таку, не потрібно проходити оцінювання повторно без визначеної медичної або юридичної підстави.

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