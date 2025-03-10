Как получить слуховой аппарат бесплатно — объяснение Минздрава

Слуховой аппарат у ребенка. Фото: Freepik

Определенная категория украинцев может бесплатно получить слуховые аппараты, которые закупило Министерство здравоохранения. Сейчас 43 медучреждения уже выдают такие приборы.

Об этом сообщили в Минздраве.

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В Минздраве рассказали, что он впервые закупил 24 тысячи инновационных слуховых аппаратов Oticon. Отныне украинцы, которые нуждаются в таких приборах, могут получить их бесплатно.

Как известно, первые 4 293 аппарата уже разделены и в этом году будут новые поставки. Сейчас такие приборы выдают уже 43 медицинские учреждения.

Кто может получить слуховые аппараты

Бесплатно слуховые аппараты могут получить дети и взрослые с инвалидностью (не обязательно по слуху) и военнослужащие, которые имеют нарушения слуха, но еще не имеют статуса человека с инвалидностью.

Как получить слуховой аппарат

Для того, чтобы получить слуховой аппарат нужно:

обратиться к лечащему врачу, который должен направить к врачу-сурдологу для проверки слуха и получения заключения о состоянии слуховой функции;

лечащий врач направит на прохождение оценки повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) для взрослых или на врачебно-консультативную комиссию (ВКК) для детей с целью установления инвалидности или внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации (если инвалидность уже была ранее установлена);

после получения соответствующих выводов оценки ЭКОПФО, ВКК или ВВК для получения слухового аппарата, пациенту или его законному представителю нужно обратиться с собранным пакетом документов в медицинское учреждение, которое предоставляет услуги по бесплатному обеспечению слуховыми аппаратами, в той области, где зарегистрирован пациент.

Какие документы нужны для получения слухового аппарата

Чтобы получить слуховой аппарат, нужно предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины (копия и оригинал) или свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет);

выписка из решения ЭКОПФО (или действующее решение МСЭК) и рекомендации ИПР (для взрослых с инвалидностью);

заключение ВКК об установлении инвалидности и рекомендации ИПР (для детей с инвалидностью);

заключение ВВК (для военнослужащих);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

результаты измерения остроты слуха (аудиограмма) (при наличии);

выписка о месте регистрации ребенка (до 14 лет) и других лиц, в случае представления паспорта в форме карточки.

Перечень медицинских учреждений, которые бесплатно предоставляют слуховые аппараты можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в пяти областях Украины превышен эпидпорог из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этих регионах применяются карантинные или ограничительные меры.

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