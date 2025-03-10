Як отримати слуховий апарат безоплатно — пояснення МОЗ

Слуховий апарат в дитини. Фото: Freepik

Певна категорія українців може безоплатно отримати слухові апарати, які закупило Міністерство охорони здоров'я. Нині 43 медзаклади вже видають такі прилади.

Про це повідомили в МОЗ.

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У МОЗ розповіли, що воно вперше закупило 24 тисячі інноваційних слухових апаратів Oticon. Відтепер українці, які потребують таких приладів, можуть отримати їх безоплатно.

Як відомо, перші 4 293 апарати вже розділені і в цьому році будуть нові постачання. Нині такі прилади видають вже 43 медичні заклади.

Хто може отримати слухові апарати

Безоплатно слухові апарати можуть отримати діти та дорослі з інвалідністю (не обов'язково щодо слуху) та військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю.

Як отримати слуховий апарат

Для того, аби отримати слуховий апарат потрібно:

звернутися до сімейного лікаря, який має направити на до лікаря-сурдолога для перевірки слуху та отримання висновку щодо стану слухової функції;

лікар направить на проходження оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) для дорослих або на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) для дітей з метою встановлення інвалідності або ж внесення змін до індивідуальної програми реабілітації (якщо інвалідність вже була раніше встановлена);

після отримання відповідних висновків оцінювання ЕКОПФО, ЛКК чи ВЛК для отримання слухового апарату, пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися із зібраним пакетом документів в медичний заклад, який надає послуги з безоплатного забезпечення слуховими апаратами, в тій області, де зареєстрований пацієнт.

Які документи потрібно для отримання слухового апарата

Щоб отримати слуховий апарат, потрібно надати наступні документи:

паспорт громадянина України (копія та оригінал) або свідоцтво про народження дитини (до 14 років);

витяг з рішення ЕКОПФО (або чинне рішення МСЕК) та рекомендації ІПР (для дорослих з інвалідністю);

висновок ЛКК про встановлення інвалідності та рекомендації ІПР (для дітей з інвалідністю);

висновок ВЛК (для військовослужбовців);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма) (за наявності);

витяг про місце реєстрації дитини (до 14 років) та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки.

Перелік медичних закладів, які безоплатно надають слухові апарати можна переглянути за посиланням.

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