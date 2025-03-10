Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow Як безоплатно отримати слуховий апарат — деталі від МОЗ arrow

Як безоплатно отримати слуховий апарат — деталі від МОЗ

10 березня 2025 10:38
Андрій Плахонін - Редактор
Як отримати слуховий апарат безоплатно — пояснення МОЗ
Слуховий апарат в дитини. Фото: Freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Певна категорія українців може безоплатно отримати слухові апарати, які закупило Міністерство охорони здоров'я. Нині 43 медзаклади вже видають такі прилади. 

Про це повідомили в МОЗ.

Читайте також:

Безоплатно слухові апарати для українців

У МОЗ розповіли, що воно вперше закупило 24 тисячі інноваційних слухових апаратів Oticon. Відтепер українці, які потребують таких приладів, можуть отримати їх безоплатно.

Як відомо, перші 4 293 апарати вже розділені і в цьому році будуть нові постачання. Нині такі прилади видають вже 43 медичні заклади. 

Хто може отримати слухові апарати

Безоплатно слухові апарати можуть отримати діти та дорослі з інвалідністю (не обов'язково щодо слуху) та військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю. 

Як отримати слуховий апарат

Для того, аби отримати слуховий апарат потрібно:

  • звернутися до сімейного лікаря, який має направити на до лікаря-сурдолога для перевірки слуху та отримання висновку щодо стану слухової функції;
  • лікар направить на проходження оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) для дорослих або на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) для дітей з метою встановлення інвалідності або ж внесення змін до індивідуальної програми реабілітації (якщо інвалідність вже була раніше встановлена);
  • після отримання відповідних висновків оцінювання ЕКОПФО, ЛКК чи ВЛК для отримання слухового апарату, пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися із зібраним пакетом документів в медичний заклад, який надає послуги з безоплатного забезпечення слуховими апаратами, в тій області, де зареєстрований пацієнт.

Які документи потрібно для отримання слухового апарата

Щоб отримати слуховий апарат, потрібно надати наступні документи:

  • паспорт громадянина України (копія та оригінал) або свідоцтво про народження дитини (до 14 років);
  • витяг з рішення ЕКОПФО (або чинне рішення МСЕК) та рекомендації ІПР (для дорослих з інвалідністю);
  • висновок ЛКК про встановлення інвалідності та рекомендації ІПР (для дітей з інвалідністю);
  • висновок ВЛК (для військовослужбовців);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма) (за наявності);
  • витяг про місце реєстрації дитини (до 14 років) та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки.

Перелік медичних закладів, які безоплатно надають слухові апарати можна переглянути за посиланням

Нагадаємо, у п'яти областях України перевищено епідпоріг через захворюваність на грип та ГРВІ. В цих регіонах застосовуються карантинні або обмежувальні заходи.

Також ми писали, що лікар дав пояснення дивним симптомам грипу в українців. За його словами, вияви хвороби можуть різнитися і це залежить від особливостей організму.

МОЗ українці здоров'я медична допомога медпослуги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:47 Рубіо повідомив, який відсоток програм USAID буде закрито

11:45 В Одесі закуплять саджанці клена, софори, акації та липи на 3 млн

11:35 На Землі очікується магнітна буря — прогноз на сьогодні

11:28 Зробимо вас багатими — Трамп зробив заяву про Гренландію

11:10 Зінченко розповів про емоції через відео з місця злочину

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

11:05 Допомога за проєктом Haven — хто отримає право у 2025 році

10:58 Людство розв'язало одну з найбільших екологічних проблем

10:55 Підозрюваний у вбивстві Фаріон прибув до зали суду — відео

10:55 Небезпека для Одещини — Росія вивела свої кораблі в Чорне море

10:49 Переговори України зі США — яка країна допомагає підготуватися

11:47 Рубіо повідомив, який відсоток програм USAID буде закрито

11:45 В Одесі закуплять саджанці клена, софори, акації та липи на 3 млн

11:35 На Землі очікується магнітна буря — прогноз на сьогодні

11:28 Зробимо вас багатими — Трамп зробив заяву про Гренландію

11:10 Зінченко розповів про емоції через відео з місця злочину

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

11:05 Допомога за проєктом Haven — хто отримає право у 2025 році

10:58 Людство розв'язало одну з найбільших екологічних проблем

10:55 Підозрюваний у вбивстві Фаріон прибув до зали суду — відео

10:55 Небезпека для Одещини — Росія вивела свої кораблі в Чорне море

10:49 Переговори України зі США — яка країна допомагає підготуватися

06:40 Оновлені ціни на брухт — де вигідніше здавати алюміній у березні

9 березня 2025

07:35 Інвестиції в нерухомість на Балі — скільки треба грошей

06:40 Де дорожче приймають кольорові метали — нові тарифи на мідь

06:33 Одесити про Шевченка — що пам'ятають із творчості Кобзаря

8 березня 2025

06:40 Найвигідніші ціни на брухт у березні — де дорожче здавати метал

7 березня 2025

18:33 Квіти до 8 березня — скільки коштує букет на одеському Привозі

06:40 Як заробити на золоті у березні — оновлені тарифи ломбардів

06:22 Ціни на мобільний зв'язок в Україні та ЄС — де дешевші тарифи

6 березня 2025

22:33 Як повернути українців на батьківщину — план дій

13:33 Де краще старіти — на скільки пенсії в ЄС більші, ніж в Україні

Text

08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2025
Text

22:47 У Канаді оголосять нового прем'єра — пряма трансляція

7 березня 2025
Text

22:44 Трамп виступає на саміті Білого дому — трансляція

Text

18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

Text

17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
Text

23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

27 лютого 2025

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

1 березня 2025

22:36Висловив підтримку — Залужний опублікував фото з Зеленським

26 лютого 2025

00:30 Мобілізованого не взяла жодна частина — що має робити ТЦК

1 березня 2025

07:23 В'їзд до ЄС лише за гроші — які зміни готують українцям у 2025

4 березня 2025

16:05 Без права на обмін — у кого можуть конфіскувати долари

1 березня 2025

02:30 Мобілізація українців 50+ років — що зміниться з 1 березня

27 лютого 2025

12:20 Як вберегти яблуню від осипання плодів — чарівне підживлення

24 лютого 2025

19:05 Пенсіонерів можуть оштрафувати вже в березні — кого стосується

1 березня 2025

13:25 Салат з куркою "Леді" — ситний і водночас легкий