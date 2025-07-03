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Эксперт удивила уровнем финансирования медицины в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 19:57
Финансирование медицины в Украине сейчас на уровне лишь 2,5%, а нужно минимум 5%, —эксперт
Врач держит фонендоскоп. Иллюстративное фото: pixabay.com

Финансирование медицинской сферы в Украине сейчас составляет всего 2,5% от общего бюджета страны, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет минимально необходимый уровень в 5%. Главная причина недофинансирования — военное положение и приоритетность расходов на оборону.

Об этом заявила эксперт по медицинскому праву Наталья Лисневская в эфире День.LIVE в четверг, 3 июля.

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Финансирование медицины в Украине

По словам Лисневской, такая ситуация с финансированием является критической для системы здравоохранения, которая фактически работает за пределами минимального ресурса. В то же время она подчеркнула: главная причина недофинансирования — военное положение и приоритетность расходов на оборону.

"По данным ВОЗ, 5% — это тот минимум, при котором система может собой овладеть. То есть мы ниже нижней границы", — пояснила она.

Эксперт привела пример Франции, где на медицину направляется более 10% бюджета, и отметила, что до полномасштабного вторжения Украина постепенно увеличивала финансирование медицинской отрасли — на уровне 3-3,5% — и могла бы выйти на рекомендованные 5%.

"Раньше полного финансирования медицины никогда не было. Но мы пытались поднимать его — существенно пытались. И если бы не полномасштабная война, учитывая действие медреформы, поддержку международных партнеров и выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, мы могли бы достичь этих 5%", — сказала эксперт.

Лисневская также выразила надежду, что в ближайшее время Верховная Рада примет решение о дополнительном финансировании системы здравоохранения, ведь без этого "будет очень трудно".

"Без добавления средств на медицину будет очень трудно. Важно, как сработает правительство, каким образом будет перераспределение. Будем смотреть, будем видеть эти вызовы. Но я уверена, что без медицины украинцы не останутся", — подытожила она.

Ранее мы писали, что Украина и Чехия подписали меморандумы об усилении сотрудничества в медицинском партнерстве.

Также мы сообщали, что Минздрав изменил правила продажи нескольких препаратов.

Минздрав больницы деньги медицина врачи финансы бюджет
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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