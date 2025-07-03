Фінансування медицини в Україні зараз на рівні лише 2,5%, а потрібно мінімум 5%, — експертка

Лікар тримає фонендоскоп. Ілюстративне фото: pixabay.com

Фінансування медичної сфери в Україні нині становить лише 2,5% від загального бюджету країни, хоча Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає мінімально необхідний рівень у 5%. Головна причина недофінансування — воєнний стан і пріоритетність видатків на оборону.

Про це заявила експертка з медичного права Наталія Лісневська в ефірі День.LIVE у четвер, 3 липня.

Реклама

Читайте також:

Фінансування медицини в Україні

За словами Лісневської, така ситуація з фінансуванням є критичною для системи охорони здоров’я, яка фактично працює за межами мінімального ресурсу. Водночас вона наголосила: головна причина недофінансування — воєнний стан і пріоритетність видатків на оборону.

"За даними ВООЗ, 5% — це той мінімум, при якому система може себе опанувати. Тобто ми нижче нижчої межі", — пояснила вона.

Експертка навела приклад Франції, де на медицину спрямовується понад 10% бюджету, і зазначила, що до повномасштабного вторгнення Україна поступово збільшувала фінансування медичної галузі — на рівні 3–3,5% — і могла б вийти на рекомендовані 5%.

"Раніше повного фінансування медицини ніколи не було. Але ми намагалися підвищувати його — суттєво намагалися. І якби не повномасштабна війна, враховуючи дію медреформи, підтримку міжнародних партнерів і виконання угоди про асоціацію з ЄС, ми могли б досягти цих 5%", — сказала експертка.

Лісневська також висловила надію, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить рішення про додаткове фінансування системи охорони здоров’я, адже без цього "буде дуже важко".

"Без додавання коштів на медицину буде дуже важко. Важливо, як спрацює уряд, яким чином буде перерозподіл. Будемо дивитися, будемо бачити ці виклики. Але я впевнена, що без медицини українці не лишаться", — підсумувала вона.

Раніше ми писали, що Україна та Чехія підписали меморандуми про посилення співпраці у медичному партнерстві.

Також ми повідомляли, що МОЗ змінило правила продажу кількох препаратів.