Корь наступает — в 2025 году фиксируют рост случаев на 20%

Врач осматривает больного корью. Фото: Freepik

За первый квартал 2025 года в Украине официально зарегистрировали почти 500 случаев заболевания корью, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика вполне предсказуема — корь имеет естественную волнообразную цикличность с периодичностью вспышек каждые 7-9 лет и хуже всего то, что украинцы довольно редко вакцинируются от кори.

Об этом в эфире "Киев24" сообщила инфекционист Лариса Мороз.

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В Украине критически низкий уровень вакцинации

Врач отметила, что основной причиной роста уровня заболеваемости является критически низкий уровень охвата вакцинацией. По оценкам украинских медицинских служб, сейчас прививки против кори получили лишь около 40% детей. В то же время для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы этот показатель достигал не менее 90-95%.

"Он бы, может, не был таким бурным, если, еще раз напомню, люди бы вакцинировались, особенно дети. И хочу сказать, что, к сожалению, корь с одной стороны является управляемой инфекцией, это хорошо, а с другой стороны это вирусная инфекция и у нас нет никакого специфического лечения", — сказала Лариса Мороз.

В частности, неизвестно, сколько взрослых в Украине имеют иммунитет к кори, ведь часть из них в детстве могла получить только одну прививку или вообще быть не вакцинированной. Поэтому из-за этого есть риски, что может возникнуть эпидемия кори.

"Это может такое быть, потому что я еще раз подчеркиваю, что есть периодичность и такое волнообразное течение вообще заболеваемости и уровня заболеваемости корью. И мы уже как раз подходим к этому естественному подъему", — сказала врач.

Напомним, в марте в Европе зафиксировали наибольшее количество заболеваний корью за последнюю четверть века.

Также в Киеве несколько дней назад обнаружили вспышку гепатита А среди детей.