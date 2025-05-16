Кір наступає — у 2025 році фіксують ріст випадків на 20%

Лікар оглядає хворого на кір. Фото: Freepik

За перший квартал 2025 року в Україні офіційно зареєстрували майже 500 випадків захворювання на кір, що на 20% більше, ніж за аналогічний період торік. Така динаміка цілком передбачувана — кір має природну хвилеподібну циклічність із періодичністю спалахів кожні 7–9 років, і найгіршим є те, що українці доволі рідко вакцинуються від кору.

Про це в ефірі "Київ24" повідомила інфекціоністка Лариса Мороз.

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В Україні критично низький рівень вакцинації

Лікарка зауважила, що основною причиною зростання рівня захворюваності є критично низький рівень охоплення вакцинацією. За оцінками українських медичних служб, зараз щеплення проти кору отримали лише близько 40% дітей. Водночас для формування колективного імунітету потрібно, щоб цей показник сягав щонайменше 90–95%.

"Він би, може, не був таким бурхливим, якщо, ще раз нагадаю, люди вакцинувалися, особливо діти. І хочу сказати, що, на жаль, кір, з одного боку, є керованою інфекцією, це добре, а з іншого боку, це вірусна інфекція й у нас немає жодного специфічного лікування", — сказала Лариса Мороз.

Зокрема, невідомо, скільки дорослих в Україні мають імунітет до кору, адже частина з них у дитинстві могла отримати лише одне щеплення або взагалі бути невакцинованою. Тож через це є ризики, що може виникнути епідемія кору.

"Це може таке бути, тому що я ще раз підкреслюю, що є періодичність і такий хвилеподібний перебіг взагалі захворюваності і рівня захворюваності на кір. І ми вже саме підходимо до цього природнього підйому", — сказала лікарка.

Нагадаємо, у березні в Європі зафіксували найбільшу кількість захворювань на кір за останню чверть століття.

Також у Києві кілька днів тому виявили спалах гепатиту А серед дітей.