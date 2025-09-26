Перевозка донорских органов дронами — как это произойдет

Дрон, который будет перевозить донорские органы. Фото: кадр из видео

Военные дроны, кроме выполнения задач на фронте, будут перевозить донорские органы. Это нужно для того, чтобы ускорить и удешевить перевозки.

Об этом сообщил гендиректор клиники, профессор Борис Тодуров в разговоре с "Оборонкой".

Дроны будут перевозить донорские органы

Украинский "Институт сердце Минздрава Украины" планирует применить дроны для перевозки донорских органов, чтобы ускорить и удешевить процесс. Однако во время войны использование беспилотников для этого так же невозможно, как и вертолетов. Это решение рассматривают уже после открытия воздушного пространства.

"Вертолет — это очень дорогая вещь. Его использование стоит несколько тысяч долларов в час... Зато дрон на 700 километров требует шесть литров бензина — это 360 гривен. Такой будет стоимость транспортировки сердца благодаря БпЛА", — рассказал Борис Тодуров.

По его словам, чтобы запустить проект, нужно подготовить законодательную базу для полетов в мирном небе и разработать систему безопасности. Например, на аппарат теоретически могут установить парашют, который раскроется в случае необходимости. Найти БпЛА поможет встроенный маячок.

Какие дроны рассматривают

Отмечается, что "Институт сердца" рассматривает для этой миссии два дрона. Они оба — отечественного производства, оборудованы камерами и прошли боевое применение. Их разница в характеристиках, которые определяют направления их использования. Это важно тем, что клиника расположена в Киеве и именно туда доставляют донорские сердца для трансплантаций.

Перевозка сердцем дронами. Фото: кадр из видео

"Мы не перевозим фугас, нам надо доставить сердце. Поэтому я общаюсь с разработчиками, чтобы увеличить дистанцию до 70, 80 или даже 100 км. Специалисты говорят, что это технически возможно. В таком случае мы сможем "покрыть" коптерным дроном всю Киевскую область", — пояснил Тодуров.

Как известно, на военном аэродроме уже проводили тестовые полеты, чтобы выяснить, что происходит с органом и будет ли он пригодным после такой перевозки.

Так, сердце свиньи кладут в специальный термобокс, после этого БпЛА поднимают в небо на четыре часа. После приземления измеряют температуру внутри бокса, проводят биопсию миокарда, анализ крови и микроскопию эритроцитов. Отдельно проверяют уровень вибрации и ее влияние на клетки крови.

Дрон перевозит донорское сердце. Фото: Сергей "Флеш" Бескрестнов

В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что такой метод перевозки можно использовать. По словам, Тодурова сколько военная техника стала современной, безопасной и управляемой, дроны — наше будущее.

