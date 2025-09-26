Перевезення донорських органів дронами — як це відбудеться

Дрон, який буде перевозити донорські органи. Фото: кадр з відео

Військові дрони, окрім виконання завдань на фронті, перевозитимуть донорські органи. Це потрібне для того, аби прискорити та здешевити перевезення.

Про це повідомив гендиректор клініки, професор Борис Тодуров у розмові з "Оборонкою".

Дрони перевозитимуть донорські органи

Український "Інститут серце МОЗ України" планує застосувати дрони для перевезення донорських органів, аби прискорити та здешевити процес. Однак під час війни використання безпілотників для цього так само неможливе, як і гелікоптерів. Це рішення розглядають вже після відкриття повітряного простору.

"Гелікоптер — це дуже дорога річ. Його використання коштує кілька тисяч доларів на годину… Натомість дрон на 700 кілометрів потребує шість літрів бензину — це 360 гривень. Такою буде вартість транспортування серця завдяки БпЛА", — розповів Борис Тодуров.

За його словами, аби запустити проєкт, потрібно підготувати законодавчу базу для польотів у мирному небі та розробити систему безпеки. Наприклад, на апарат теоретично можуть встановити парашут, який розкриється в разі необхідності. Знайти БпЛА допоможе вбудований маячок.

Які дрони розглядають

Зазначається, що "Інститут серця" розглядає для цієї місії два дрони. Вони обидва — вітчизняного виробництва, обладнані камерами та пройшли бойове застосування. Їхня різниця у характеристиках, які визначають напрямки їхнього використання. Це важливо тим, що клініка розташована у Києві і саме туди доставляють донорські серця для трансплантацій.

Перевезення серця дронами. Фото: кадр з відео

"Ми не перевозимо фугас, нам треба доставити серце. Тому я спілкуюся з розробниками, щоб збільшити дистанцію до 70, 80 або навіть 100 км. Фахівці кажуть, що це технічно можливо. У такому разі ми зможемо "покрити" коптерним дроном всю Київську область", — пояснив Тодуров.

Як відомо, на військовому аеродромі вже проводили тестові польоти, аби з'ясувати, що відбувається з органом і чи буде він придатним після такого перевезення.

Так, серце свині кладуть у спеціальний термобокс, після цього БпЛА підіймають у небо на чотири години. Після приземлення вимірюють температуру всередині боксу, проводять біопсію міокарда, аналіз крові та мікроскопію еритроцитів. Окремо перевіряють рівень вібрації та її вплив на клітини крові.

Дрон перевозить донорське серце. Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

В кінцевому результаті фахівці дійшли висновку, що такий метод перевезення можна використовувати. За словами, Тодурова скільки військова техніка стала сучасною, безпечною та керованою, дрони — наше майбутнє.

