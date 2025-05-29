Дешевая и питательная — какая рыба считается самой полезной

Приготовление рыбы. Фото иллюстративное: Pexels

Среди людей есть мнение, что самой полезной рыбой является лосось, однако есть лучший выбор — дешевле и с большим количеством питательных веществ. Одна из популярных рыб является прекрасным аналогом, которую сможет приготовить каждый.

Об этом сообщает Onet.

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Диетолог Бартош Кульчинский отмечает, что скумбрия не уступает лососю по питательности, а в некоторых аспектах даже имеет преимущество. К тому же она значительно выгоднее по цене.

Скумбрия. Фото: Depositphotos

Специалисты призывают, чтобы рыба была чаще на столах людей, поскольку она является источником ценных питательных веществ. В то же время многие люди отказываются от регулярного потребления, объясняя это высокими ценами.

Несмотря на то, что некоторые сорта рыбы стоят недешево, существуют доступные варианты, которые не уступают им по качеству. Один из таких примеров — атлантическая скумбрия.

Омега-3 жирные кислоты

Кульчинский отметил, что атлантическая скумбрия на 40% превосходит лосось по содержанию омега-3 жирных кислот.

В 100 граммах скумбрии содержится от 3 000 до 4 000 мг омега-3 жирных кислот, тогда как в лососе — примерно 2 000 мг.

Скумбрия также является ценным источником селена — микроэлемента, который играет важную роль в работе щитовидной железы.

Кроме того, она содержит витамины группы B, в частности B12 и B3.

Приготовление скумбрии

Рыбу можно приготовить различными способами, однако не стоит жарить, поскольку это уничтожает часть ценных питательных веществ.

Лучшим решением станет запекание, которое сохраняет целебные свойства рыбы.

Диетолог также подчеркивает преимущества копченой скумбрии, которую легко найти во многих супермаркетах.

Напомним, мы писали, как приготовить копченую скумбрию дома. Вкус душистой рыбы удивит всех.

Кроме того, есть несколько простых лайфхаков, как правильно жарить рыбу.