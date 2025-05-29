Дешева та поживна — яка риба вважається найкориснішою

Приготування риби. Фото ілюстративне: Pexels

Серед людей існує думка, що найкориснішою рибою є лосось, однак є кращий вибір — дешевший та з великою кількістю поживних речовин. Одна з популярних риб є чудовим аналогом, яку зможе приготувати кожен.

Про це повідомляє Onet.

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Дієтолог Бартош Кульчинський зазначає, що скумбрія не поступається лососю за поживністю, а в деяких аспектах навіть має перевагу. До того ж вона значно вигідніша за ціною.

Скумбрія. Фото: Depositphotos

Фахівці закликають, щоб риба була частіше на столах людей, оскільки вона є джерелом цінних поживних речовин. Водночас багато людей відмовляються від регулярного споживання, пояснюючи це високими цінами.

Попри те, що деякі сорти риби коштують недешево, існують доступні варіанти, які не поступаються їм за якістю. Один із таких прикладів — атлантична скумбрія.

Омега-3 жирні кислоти

Кульчинський зауважив, що атлантична скумбрія на 40% перевершує лосось за вмістом омега-3 жирних кислот.

У 100 грамах скумбрії міститься від 3 000 до 4 000 мг омега-3 жирних кислот, тоді як у лососі — приблизно 2 000 мг.

Скумбрія також є цінним джерелом селену — мікроелемента, який відіграє важливу роль у роботі щитоподібної залози.

Крім того, вона містить вітаміни групи B, зокрема B12 і B3.

Приготування скумбрії

Рибу можна приготувати різними способами, однак не варто смажити, оскільки це знищує частину цінних поживних речовин.

Найкращим рішенням стане запікання, яке зберігає цілющі властивості риби.

Дієтолог також підкреслює переваги копченої скумбрії, яку легко знайти в багатьох супермаркетах.

Нагадаємо, ми писали, як приготувати копчену скумбрію вдома. Смак запашної риби здивує всіх.

Крім того, є декілька простих лайфхаків, як правильно смажити рибу.