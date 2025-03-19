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Дефицит лекарств для ВИЧ-позитивных — какова ситуация с доставкой

19 марта 2025 12:55
Андрей Плахонин - Редактор
Детские формы лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов поступят в Украину весной
Вакцинация. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Директор по правам человека Валерия Рачинская сообщила, что ситуация с поставками антиретровирусной терапии в Украине остается сложной, но пока контролируемой. Она отметила, что, в отличие от неопределенности, которая была месяц назад, сейчас страна получила необходимые препараты, которые обеспечат лечение пациентов как минимум до октября 2025 года.

Об этом Валерия Рачинская заявила в эфире КИЕВ24.

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На минувшей неделе в Украину прибыли антиретровирусные препараты, закупленные за средства правительства США в рамках Программы чрезвычайного плана президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR). Поставка осуществляется по соглашению между благотворительной организацией "100% жизни" и Monix International, которая работает от имени USAID.

"Это американская организация, которая осуществляет закупки по заказу USAID. То есть, эти препараты мы планируем развести в течение следующих трех недель. И эти препараты, они обеспечат потребность пациентов без рисков прерывания как минимум по октябрь 2025 года", — сообщил Валерия Рачинская.

Рачинская отметила, что доставка этих препаратов будет завершена в течение трех недель, а часть остатков может хватить даже на 2026 год. Также удалось достичь разблокирования поставок детских форм препаратов, которые ранее были под угрозой дефицита. Без этой поставки Украина могла бы столкнуться с критической нехваткой лекарств уже в июне 2025 года. Ожидается, что эти препараты поступят в страну в апреле-мае 2024 года.

В то же время ситуация остается сложной из-за кадровых потерь в сфере здравоохранения. По словам Рачинской, некоторые неправительственные организации потеряли до 60% персонала, что критически влияет на доступ пациентов к лечению.

"Также пострадали программы по развитию сообществ и прав человека. И это также то, что признавалось и Unice, то есть объединенной программой ООН по ВИЧ СПИДу, важными барьерами на пути людей к тестированию и лечению. И эти программы также были приостановлены USASID", — пояснила Рачинская.

Напомним, недавно во Львовской области сообщили о первом случае инфицирования метапневмовирусом за последние полгода.

Тем временем в Европе участились случаи заболеваемости корью.

вакцины Украина лекарства ВИЧ СПИД USAID

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