Дитячі форми ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів надійдуть в Україну навесні

Вакцинація. Фото: Pexels

Директорка з прав людини Валерія Рачинська повідомила, що ситуація з постачанням антиретровірусної терапії в Україні залишається складною, але наразі контрольованою. Вона наголосила, що, на відміну від невизначеності, яка була місяць тому, зараз країна отримала необхідні препарати, що забезпечать лікування пацієнтів щонайменше до жовтня 2025 року.

Про це Валерія Рачинська заявила в ефірі КИЇВ24.

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На минулому тижні в Україну прибули антиретровірусні препарати, закуплені за кошти уряду США в межах Програми надзвичайного плану президента США з боротьби зі СНІДом (PEPFAR). Постачання здійснюється за угодою між благодійною організацією "100% життя" та Monix International, яка працює від імені USAID.

"Це американська організація, яка здійснює закупівлі на замовлення USAID. Тобто, ці препарати ми плануємо розвести протягом наступних трьох тижнів. І ці препарати, вони забезпечать потребу пацієнтів без ризиків перерування як мінімум по жовтень 2025 року", — повідомив Валерія Рачинська.

Рачинська зазначила, що доставлення цих препаратів буде завершене протягом трьох тижнів, а частина залишків може вистачити навіть на 2026 рік. Також вдалося досягти розблокування постачання дитячих форм препаратів, які раніше були під загрозою дефіциту. Без цієї поставки Україна могла б зіткнутися з критичною нестачею ліків уже в червні 2025 року. Очікується, що ці препарати надійдуть до країни у квітні-травні 2024 року.

Водночас ситуація залишається складною через кадрові втрати у сфері охорони здоров’я. За словами Рачинської, деякі неурядові організації втратили до 60% персоналу, що критично впливає на доступ пацієнтів до лікування.

"Також постраждали програми з розвитку спільнот та прав людини. І це також те, що признавалося і Unice, тобто об'єднаною програмою ООН з ВІЛ СНІД, важливими бар'єрами на шляху людей до тестування і лікування. І ці програми також були прозупинені USASID", — пояснила Рачинська.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області повідомили про перший випадок інфікування метапневмовірусом за останні пів року.

Тим часом у Європі почастішали випадки захворюваності на кір.