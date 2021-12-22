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На Львовщине бушует непогода: в области объявили штормовое предупреждение

Львов
22 декабря 10:49
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Объявлен первый уровень опасности
На Львовщине бушует непогода: в области объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололеда. 

Об этом сообщает Департемент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Детали предупреждения

На Львощине 22 декабря ожидается существенное похолодание, а дороги будут покрыты льдом, поэтому по области объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности - желтый. 

"По территории области 22 декабря на дорогах гололед (и уровень опасности, желтый). По состоянию на 06:00 проезд государственными и местными дорогами обеспечен, покрытие – сухое. Работают (дежурят) 61 (65) человек и 50 (49) единиц техники",- сообщают в департаменте. 

В целом по области ожидается облачная с прояснениями погода, температура будет опускаться до 7-12 градусов с отметкой минус ночью и до -2..-7 - днем. 

Больше новостей о погоде на Львовщине:

  • На автостраде Киев-Чоп дорога замерзла, поэтому водителям напоминают об осторожности. 
  • 21 декабря температура воздуха на Львовщине опустится примерно до 11 градусов мороза, днем будет чуть теплее – примерно 8 градусов мороза. При этом сильных снегопадов не ожидается.
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Автор публикации
Марина Блохина
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Львов непогода Львовская область
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