На Львовщине бушует непогода: в области объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололеда.

Об этом сообщает Департемент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Детали предупреждения

На Львощине 22 декабря ожидается существенное похолодание, а дороги будут покрыты льдом, поэтому по области объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности - желтый.

"По территории области 22 декабря на дорогах гололед (и уровень опасности, желтый). По состоянию на 06:00 проезд государственными и местными дорогами обеспечен, покрытие – сухое. Работают (дежурят) 61 (65) человек и 50 (49) единиц техники",- сообщают в департаменте.

В целом по области ожидается облачная с прояснениями погода, температура будет опускаться до 7-12 градусов с отметкой минус ночью и до -2..-7 - днем.

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