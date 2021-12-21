У Львові 22 грудня низка вулиць залишиться без світла: список адрес

У Львові 22 грудня, у середу, не буде електроенергії на низці вулиць.

Про це повідомляє Львівобленерго.

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Список адрес:

У Львові 22 грудня світло відключатимуть з 08:00 до 17:00. Електроенергії не буде за такими адресами:

Дідушка В. 10, 13, 13а, 13Б, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Невелика 10, 12, 3, 4, 6.

Олесницького Є. 33.

Олешківська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 9, гараж.

Робсона П. 11.

Широка 1, 11, 15, 17, 20, 29А, 31, 33, 33/1, 35, 37, 7, 9а.

Сяйво-Широка. Багалія Д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3а, 6, дача.

Загірна 63А.

Розточчя 102, 110, 114, 116а, 118, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166, 19, 21, 23, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 96.

Студинського К. 10, 19, 7, б/н, гар.14, гар.20, гар.21.

У Львівобленерго відключення пояснюють ремонтними роботами.

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