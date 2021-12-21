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  • У Львові 22 грудня низка вулиць залишиться без світла: список адрес

У Львові 22 грудня низка вулиць залишиться без світла: список адрес

Львів
21 грудня 16:22
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У Львівобленерго відключення пояснюють ремонтними роботами
У Львові 22 грудня низка вулиць залишиться без світла: список адрес

У Львові 22 грудня, у середу, не буде електроенергії на низці вулиць. 

Про це повідомляє Львівобленерго. 

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Список адрес:

У Львові 22 грудня світло відключатимуть з 08:00 до 17:00. Електроенергії не буде за такими адресами:

  • Дідушка В. 10, 13, 13а, 13Б, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  • Невелика 10, 12, 3, 4, 6.
  • Олесницького Є. 33.
  • Олешківська 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 9, гараж.
  • Робсона П. 11.
  • Широка 1, 11, 15, 17, 20, 29А, 31, 33, 33/1, 35, 37, 7, 9а.
  • Сяйво-Широка. Багалія Д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3а, 6, дача.
  • Загірна 63А.
  • Розточчя 102, 110, 114, 116а, 118, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166, 19, 21, 23, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 96.
  • Студинського К. 10, 19, 7, б/н, гар.14, гар.20, гар.21.

У Львівобленерго відключення пояснюють ремонтними роботами. 

Більше новин про відключення світла на Львівщині:

  • У Львові та Винниках 20 грудня на низках вулиць не буде світла. "Львівобленерго" проводитиме планові ремонтні роботи.
  • 9 грудня у Львові понад 20 вулиць міста залишаться без струму, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Світла не буде протягом дня з 8:30 до 17:00.
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Авторка публікації
Марина Блохіна
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Львів електроенергія
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