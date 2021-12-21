На Львівщині із шахти госпіталізували замерзлого гірника: в якому він стані

21 грудня до Червоноградської ЦМЛ госпіталізували 48-річного гірника з шахти "Надія" із діагнозом - переохолодження. Чоловіка одразу направили у реанімаційне відділення.
Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.
21 грудня, серед ночі в Центральну міську лікарню Червонограда поступив працівник шахти "Надія", житель села Волсвин з діагнозом "переохолодження". Як повідомили медики постраждалий перебував у стані алкогольного сп'яніння, через сильне переохолодження його стан значно погіршився. Зараз чоловік перебуває в реанімаційному відділені лікарні, у стані середнього ступеня важкості.
Варто зазначити, що від початку похолодання на Львівщині від морозів постраждало понад 5 осіб, двоє з яких померли. Відтак, 15 грудня у Львові виявили тіло 48-річної безпритульної жінки, яка замерзла та загинула від переохолодження.
Раніше ще двох 60-річних львів'ян направили до реанімації однієї з лікарень Львівщини, із загальним переохолодженням.
Для того, щоб вберегтися від холоду, експерти радять дотримуватися кілько порад:
На Львівщині до реанімації потрапили двоє містян з переохолодженням.
У Львові на вулиці Кастелівка виявили тіло 48-річної безпритульної жінки. Вона замерзла та загинула від переохолодження.