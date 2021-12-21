Хмарно із сонячними проясненнями: якою буде погода у Львові 21 грудня

21 грудня температура повітря на Львівщині опуститься приблизно до 11 градусів морозу, вдень буде трішки тепліше – приблизно 8 градусів морозу. При цьому сильних снігопадів не очікується.

Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному Центрі.

Якою буде погода у Львові?

У вівторок, 21 грудня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 6 – 11 градусів морозу.

Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Львові обіцяють бути ясними. День пройде без опадів.

Який прогноз погоди пропонує Gismeteo?

Зранку 21 грудня, будуть можливі незначні опади снігу, які припиняться блище до обіду. В другій половині дня на зміну хмарам та снігу вийде сонце. Протягом дня стовпчик термометра показуватиме від -6 до -8 градусів морозу. Вечір та ніч у Львові будуть ясними. До вечора у місті швидкість вітру сягатиме 12 м\с.

Що прогнозує Sinioptik.ua

Вранці 21 грудня небо у Львові буде вкрите хмарами, але вони вдень зникнуть, та до пізнього вечора вже не з'являться. Вдень та ввечері - без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -6 градусів морозу до -8. Вдень спостерігатиметься півн ічно-західний вітер швидкістю 4 м\с , вночі він зміниться на західний і зменшить свою швидкість до 2,5 м\с.

Впродовж дня очікується замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.

Прогноз погоди від вашого iPhone

Телефони використовують дані з сайту Weather.com.

Сьогодні у місті очікується морозяний день із сонячними проясненнями температура повітря від -6 до -8 градусів морозу. Швидкість вітру становитиме 16 км\год. Вологість повітря 74%.

Синоптики попереджають, що морзяна температура відчуватиметься, як -12 градусів.

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