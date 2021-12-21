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Дорога, наче ковзанка: негода на Львівщині ускладнила рух водіям

Львів
21 грудня 10:26
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Траса Київ-Чоп неподалік Стрия уся вкрита льодом
Дорога, наче ковзанка: негода на Львівщині ускладнила рух водіям

На автостраді Київ-Чоп дорога замерзла, тож водіям нагадують про обережність. 

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Ірина Телька. 

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Деталі

Водії, які їдуть трасою Київ-Чоп, повідомляють у соцмережах, що дорога - замерзла, вкрита ожеледицею. У таких умовах за кермом варто бути особливо обачними. 

"УВАГА ВОДІЇ, якщо раптом ви рухаєтесь по автостраді Київ-Чоп, з керунком на Стрий, то дорога суцільне ШКЛО. Швидкість 30км – мабуть буде найоптимальнішою", - написала у своєму пості у Facebook Ірина Телька. 

Подібна ситуація і на дорозі Львів-Грушів - там нещодавно рятувальникам через засніжену дорогу довелося відбуксовувати пасажирський автобус. На той момент у автобусі перебувало 13 пасажирів.

Нагадаємо, що на замерзлі дороги скаржилися і жителі Львова - через недбалість комунальників вулиці міста перетворилися на суцільні снігові замети, ями та бруд. 

Більше новин про дороги на Львівщині:

  • На брифінгові, що відбувся 15 листопада, мер Львова Андрій Садовий зауважив, що рух на вулиці Степана Бандери буде відкритий до Дня святого Миколая.
  • Ремонтні роботи на перехресті вулиць Степана Бандери та Городоцької дійшли до завершення. З наступного тижня рух транспортних засобів на перехресті буде відкритим.
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Авторка публікації
Марина Блохіна
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негода дороги Львівська область
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