Дорога, наче ковзанка: негода на Львівщині ускладнила рух водіям

На автостраді Київ-Чоп дорога замерзла, тож водіям нагадують про обережність.

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Ірина Телька.

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Водії, які їдуть трасою Київ-Чоп, повідомляють у соцмережах, що дорога - замерзла, вкрита ожеледицею. У таких умовах за кермом варто бути особливо обачними.

"УВАГА ВОДІЇ, якщо раптом ви рухаєтесь по автостраді Київ-Чоп, з керунком на Стрий, то дорога суцільне ШКЛО. Швидкість 30км – мабуть буде найоптимальнішою", - написала у своєму пості у Facebook Ірина Телька.

Подібна ситуація і на дорозі Львів-Грушів - там нещодавно рятувальникам через засніжену дорогу довелося відбуксовувати пасажирський автобус. На той момент у автобусі перебувало 13 пасажирів.

Нагадаємо, що на замерзлі дороги скаржилися і жителі Львова - через недбалість комунальників вулиці міста перетворилися на суцільні снігові замети, ями та бруд.

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