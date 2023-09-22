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Драгоценные монеты: как обогатиться на копейках

22 сентября 2023 02:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Драгоценные монеты: как обогатиться на копейках
Украинские монеты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нумизматы считают одними из редких монеты, которые начали изготовляться с 1991 года. В это время Украина стала на путь независимости. В настоящее время эти монеты могут принести своим владельцам большие деньги.

А распознать дорогие экземпляры можно по мельчайшим деталям. Сообщает сайт Мonety-yagidky.

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Драгоценные монеты

5 копеек 2003 года:

Это оборотная монета Украины. Известны две разновидности, одна из которых редкая, а другая обычная. Большим тиражом чеканили монеты для обращения и ограниченным тиражом. 

Большинство редких пятаков 2003 г., продающих на аукционах, были найдены в обращении. Стоимость может достигать 3000 грн.

Как отличить редкие 5 копеек 2003 г. от обычных:

Монеты отличаются по аверсу и реверсу. У обычной монеты размер изображения на аверсе больше, чем у редкой. Однако разница незаметна для рядового человека. Проще отличить ценные 5 копеек от обычных по реверсу.

Монета 5 копеек 2003 года

50 копеек 1992 года:

Такие монеты чеканили на Луганском станкостроительном заводе разным типом штампов. Поэтому появилось большое количество разновидностей, среди них редкие, цена которых доходит до 11 000 грн.

Как определить разновидность монеты:
Чтобы узнать, сколько стоят ваши 50 копеек 1992 года, сначала нужно определить разновидность монеты. Это нужно делать в такой последовательности:

  • определите штамп аверса (гербовая сторона);
  • определите штамп реверса (сторона с номиналом);
  • определите тип группы.

Варианты аверсов 50 коп. 1992:

  • штамп 1 — тонкий герб;
  • штамп 2 — малый толстый герб, надпись "Украина" меньше;
  • штамп 3 — большой толстый герб, надпись "Украина" больше;
  • штамп 3(1) — слева утолщение среднего зуба трезубца (брак);
  • штамп 4 — вдавленный трезубец на выпуклом щите.

Монета 50 коп. 1992 года.

Напомним, коллекционеры часто интересуются монетами Украины, которые могут добиваться самой высокой стоимости на онлайн-аукционах. Однако и бумажные деньги тоже могут быть очень ценны.

Сообщается, что на сайте Violity предлагают 10 банкнот по 500 гривен с последовательными номерами за 30 тысяч гривен. Также выделяется предложение с банкнотой в 5 гривен 1992 года, оцененной в 24 тысяч гривен из-за производственного брака: на обратной стороне купюры только орнамент и номер.

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