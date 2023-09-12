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Неплатіжні банкноти та монети з 1 жовтня: які гроші потрібно негайно обміняти

12 вересня 2023 09:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші в Україні — які купюри треба терміново обміняти до 1 жовтня
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні невдовзі стануть неплатіжними деякі банкноти та монети. Громадяни мають встигнути здійснити обмін до кінця вересня 2023 року.

Про це йдеться на сайті Національному банку України (НБУ).

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Які гроші потрібно терміново обміняти

За даними НБУ, з жовтня з обігу виведуть монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок та паперові гроші номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, випущені до 2003 року.

Віддати старі монети та банкноти потрібно до 30 вересня 2023 року, якщо не встигнути, то обмін стане неможливий.

Для цього потрібно звернутися у Національний банк за адресами:

  • Київ: Контрактова пл., 2А;
  • Дніпро: вул. Воскресенська, 13;
  • Львів: вул. Коперника, 4;
  • Одеса: вул. Рішельєвська, 8;
  • Харків: Театральна пл., 1;
  • Хмельницький: вул. Володимирська, 91.

Також приймають гроші уповноважені фінустанови: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.

Вичерпну інформацію можна дізнатися на офіційних сайтах банків.

Обмін таких розмінних монет та банкнот на інші монети та банкноти всіх номіналів, які є в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), здійснюється без додаткової плати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці знову можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".

Також ми писали, що в Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.

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