Деньги в Украине — какие купюры нужно срочно обменять до 1 октября

Неплатежные банкноты и монеты с 1 октября: какие деньги нужно немедленно обменять
В Украине скоро станут неплатежными некоторые банкноты и монеты. Граждане должны успеть совершить обмен до конца сентября 2023 года.
Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Какие деньги нужно срочно обменять
По данным НБУ, с октября из обращения будут выведены монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и бумажные деньги номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенные до 2003 года.
Отдать старые монеты и банкноты нужно до 30 сентября 2023, если не успеть, то обмен станет невозможен.
Для этого необходимо обратиться в Национальный банк по адресам:
- Киев: Контрактовая пл., 2А;
- Днепр: ул. Воскресенская, 13;
- Львов: ул. Коперника, 4;
- Одесса: ул. Ришельевская, 8;
- Харьков: Театральная пл., 1;
- Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.
Также принимают деньги уполномоченные финучреждения: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.
Исчерпывающую информацию можно узнать на официальных сайтах банков.
Обмен таких разменных монет и банкнот на другие монеты и банкноты всех номиналов, которые есть в обороте, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), осуществляется без дополнительной платы.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы снова могут передавать монеты на украинскую армию. В банках стартовала очередная волна благотворительной акции "Смілива гривня".
Также мы писали, что в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.