Деньги в Украине — какие купюры нужно срочно обменять до 1 октября

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине скоро станут неплатежными некоторые банкноты и монеты. Граждане должны успеть совершить обмен до конца сентября 2023 года.

Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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По данным НБУ, с октября из обращения будут выведены монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и бумажные деньги номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенные до 2003 года.

Отдать старые монеты и банкноты нужно до 30 сентября 2023, если не успеть, то обмен станет невозможен.

Для этого необходимо обратиться в Национальный банк по адресам:

Киев: Контрактовая пл., 2А;

Днепр: ул. Воскресенская, 13;

Львов: ул. Коперника, 4;

Одесса: ул. Ришельевская, 8;

Харьков: Театральная пл., 1;

Хмельницкий: ул. Владимирская, 91.

Также принимают деньги уполномоченные финучреждения: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ.

Исчерпывающую информацию можно узнать на официальных сайтах банков.

Обмен таких разменных монет и банкнот на другие монеты и банкноты всех номиналов, которые есть в обороте, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), осуществляется без дополнительной платы.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы снова могут передавать монеты на украинскую армию. В банках стартовала очередная волна благотворительной акции "Смілива гривня".

Также мы писали, что в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.