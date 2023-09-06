Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Акція "Смілива гривня": українці можуть легко допомогти армії arrow

Акція "Смілива гривня": українці можуть легко допомогти армії

6 вересня 2023 08:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога армії — українці можуть долучитися акції Смілива гривня
Копійки різних номіналів. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці знову можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".

Про це поінформували у пресцентрі Нацбанку.

Читайте також:

Деталі акції "Смілива гривня"

Як зазначається, акція триватиме три місяці — з 4 вересня по 30 листопада 2023 року. До неї може долучитися кожен охочий в усіх регіонах країни. Всі зібрані кошти перерахують на потреби Збройних Сил України.

Для цього потрібно зібрати монети і принести у відділення таких банків:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.

Йдеться про монети номіналом 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень.

Як пояснюють в НБУ, збір монет в рамках акції "Смілива гривня" насамперед націлений на юну аудиторію: дітей та молодь.

У пресслужбі додають, що нині в обігу перебуває 14,3 млрд монет на понад 6 млрд гривень.

При цьому велика кількість розмінних монет номіналами 10 коп. та 50 коп. (частка 28,3% та 9,2%) просто лежать в українців у скарбничках чи кишенях. Тоді як ці кошти могли б суттєво допомогти українським бійцям боронити країну від російських загарбників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.

Також копійки, які давно вийшли із загального обігу, можна здати у комерційний банк та отримати за них кошти. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз