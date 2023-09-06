Допомога армії — українці можуть долучитися акції Смілива гривня

Копійки різних номіналів. Фото: google.com

Українці знову можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".

Про це поінформували у пресцентрі Нацбанку.

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Деталі акції "Смілива гривня"

Як зазначається, акція триватиме три місяці — з 4 вересня по 30 листопада 2023 року. До неї може долучитися кожен охочий в усіх регіонах країни. Всі зібрані кошти перерахують на потреби Збройних Сил України.

Для цього потрібно зібрати монети і принести у відділення таких банків:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Йдеться про монети номіналом 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень.

Як пояснюють в НБУ, збір монет в рамках акції "Смілива гривня" насамперед націлений на юну аудиторію: дітей та молодь.

У пресслужбі додають, що нині в обігу перебуває 14,3 млрд монет на понад 6 млрд гривень.

При цьому велика кількість розмінних монет номіналами 10 коп. та 50 коп. (частка 28,3% та 9,2%) просто лежать в українців у скарбничках чи кишенях. Тоді як ці кошти могли б суттєво допомогти українським бійцям боронити країну від російських загарбників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.

Також копійки, які давно вийшли із загального обігу, можна здати у комерційний банк та отримати за них кошти. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.