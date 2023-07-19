Заробіток на дріб'язку: що пропонують банки
Копійки, які давно вийшли із загального обігу, можна здати у комерційний банк та отримати за них кошти. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.
Про це повідомляє Національний бак України на своїй сторінці у Facebook.
Заробіток на монетах, які вийшли з обігу
У Національному банку України повідомляють: якщо у ваших гаманцях залишилися дрібні монети, ви маєте понад два місяці, щоб безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу.
Обміняти дріб'язок можна в підрозділах Національного банку та у відділеннях уповноважених банків:
- АТ "Ощадбанк",
- АТ КБ "ПриватБанк",
- АТ "Райффайзен Банк",
- АТ "ПУМБ".
Зауважимо, загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 284,5 млн штук цих монет. Станом на 01 липня 2023 року в обігу їх ще перебуває майже 7,2 млрд штук.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилює фінансовий моніторинг у рамках боротьби з тіньовими доходами українців. У разі виявлення підозрілого руху коштів — громадянам доведеться підтвердити легальність коштів.
З 1 серпня поточного року Нацбанк має намір змінити правила поповнення рахунків готівковими коштами за допомогою терміналів. Тепер доведеться надати номер мобільного телефону для додаткової ідентифікації.