Заробіток на дріб'язку: що пропонують банки

Українські монети. Фото:

Копійки, які давно вийшли із загального обігу, можна здати у комерційний банк та отримати за них кошти. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.

Про це повідомляє Національний бак України на своїй сторінці у Facebook.

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Заробіток на монетах, які вийшли з обігу

У Національному банку України повідомляють: якщо у ваших гаманцях залишилися дрібні монети, ви маєте понад два місяці, щоб безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу.

Обміняти дріб'язок можна в підрозділах Національного банку та у відділеннях уповноважених банків:

АТ "Ощадбанк",

АТ КБ "ПриватБанк",

АТ "Райффайзен Банк",

АТ "ПУМБ".

Структура готівки в обігу. Фото: скриншот

Зауважимо, загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 284,5 млн штук цих монет. Станом на 01 липня 2023 року в обігу їх ще перебуває майже 7,2 млрд штук.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилює фінансовий моніторинг у рамках боротьби з тіньовими доходами українців. У разі виявлення підозрілого руху коштів — громадянам доведеться підтвердити легальність коштів.

З 1 серпня поточного року Нацбанк має намір змінити правила поповнення рахунків готівковими коштами за допомогою терміналів. Тепер доведеться надати номер мобільного телефону для додаткової ідентифікації.