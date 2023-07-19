Заработок на мелочи: что предлагают банки

Украинские монеты. Фото:

Копейки, давно вышедшие из общего оборота, можно сдать в коммерческий банк и получить за них средства. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 25 копеек.

Об этом сообщает Национальный бак Украины на своей странице в Facebook.

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Заработок на монетах, вышедших из обращения

В Национальном банке Украины сообщают: если в ваших кошельках остались мелкие монеты, у вас есть более двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые обращаются.

Обменять мелочь можно в подразделениях Национального банка и отделениях уполномоченных банков:

АО "Ощадбанк",

АО КБ "ПриватБанк",

АО "Райффайзен Банк",

АО "ПУМБ".

Структура наличных денег в обращении. Фото: скриншот

Заметим, всего с начала изъятия из обращения произведен обмен почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 01 июля 2023 г. в обращении их еще находится почти 7,2 млрд штук.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточает финансовый мониторинг в рамках борьбы с теневыми доходами украинцев. В случае обнаружения подозрительного движения средств гражданам придется подтвердить легальность средств.

С 1 августа текущего года Нацбанк намерен изменить правила пополнения счетов наличными денежными средствами с помощью терминалов. Теперь придется предоставить номер мобильного телефона для дополнительной идентификации.