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Заработок на мелочи: что предлагают банки

19 июля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Заработок на мелочи: что предлагают банки
Украинские монеты. Фото:
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Копейки, давно вышедшие из общего оборота, можно сдать в коммерческий банк и получить за них средства. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 25 копеек.

Об этом сообщает Национальный бак Украины на своей странице в Facebook.

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В Национальном банке Украины сообщают: если в ваших кошельках остались мелкие монеты, у вас есть более двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые обращаются.

Обменять мелочь можно в подразделениях Национального банка и отделениях уполномоченных банков:

  • АО "Ощадбанк",
  • АО КБ "ПриватБанк",
  • АО "Райффайзен Банк",
  • АО "ПУМБ".
Структура наличных денег в обращении. Фото: скриншот

Заметим, всего с начала изъятия из обращения произведен обмен почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 01 июля 2023 г. в обращении их еще находится почти 7,2 млрд штук.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточает финансовый мониторинг в рамках борьбы с теневыми доходами украинцев. В случае обнаружения подозрительного движения средств гражданам придется подтвердить легальность средств.

С 1 августа текущего года Нацбанк намерен изменить правила пополнения счетов наличными денежными средствами с помощью терминалов. Теперь придется предоставить номер мобильного телефона для дополнительной идентификации.

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