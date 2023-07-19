Заработок на мелочи: что предлагают банки
Копейки, давно вышедшие из общего оборота, можно сдать в коммерческий банк и получить за них средства. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 25 копеек.
Об этом сообщает Национальный бак Украины на своей странице в Facebook.
Заработок на монетах, вышедших из обращения
В Национальном банке Украины сообщают: если в ваших кошельках остались мелкие монеты, у вас есть более двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, которые обращаются.
Обменять мелочь можно в подразделениях Национального банка и отделениях уполномоченных банков:
- АО "Ощадбанк",
- АО КБ "ПриватБанк",
- АО "Райффайзен Банк",
- АО "ПУМБ".
Заметим, всего с начала изъятия из обращения произведен обмен почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 01 июля 2023 г. в обращении их еще находится почти 7,2 млрд штук.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ужесточает финансовый мониторинг в рамках борьбы с теневыми доходами украинцев. В случае обнаружения подозрительного движения средств гражданам придется подтвердить легальность средств.
С 1 августа текущего года Нацбанк намерен изменить правила пополнения счетов наличными денежными средствами с помощью терминалов. Теперь придется предоставить номер мобильного телефона для дополнительной идентификации.