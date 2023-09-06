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Акция "Смілива гривня": украинцы могут легко помочь армии

6 сентября 2023 08:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь армии — украинцы могут присоединиться к акции Смілива гривня
Копейки разных номиналов. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы снова могут передавать монеты на украинскую армию. В банках стартовала очередная волна благотворительной акции "Смілива гривня".

Об этом сообщили в пресс-центре Нацбанка.

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Детали акции "Смілива гривня"

Как отмечается, акция продлится три месяца — с 4 сентября по 30 ноября 2023 года. К ней может присоединиться любой желающий во всех регионах страны. Все собранные средства будут перечислены на нужды Вооруженных Сил Украины.

Для этого нужно собрать монеты и принести в отделения таких банков:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.

Речь идет о монетах номиналом 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен.

Как объясняют в НБУ, сбор монет в рамках акции "Смілива гривня", прежде всего, нацелен на юную аудиторию: детей и молодежь.

В пресс-службе добавляют, что в настоящее время в обращении находится 14,3 млрд монет на более чем 6 млрд гривен.

При этом большое количество разменных монет номиналами 10 коп. и 50 коп. (доля 28,3% и 9,2%) просто лежат у украинцев в копилках или карманах. В то время как эти средства могли бы существенно помочь украинским бойцам защищать страну от российских захватчиков.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.

Также копейки, давно вышедшие из общего оборота, можно сдать в коммерческий банк и получить за них средства. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 25 копеек.

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