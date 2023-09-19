Цінні гроші: в Україні можна продати деякі купюри за 30 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Колекціонери часто цікавляться монетами України, які можуть досягати найвищої вартості на онлайн-аукціонах. Однак і паперові гроші також можуть бути дуже цінними.

Про це повідомляє pmg.ua.

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Цінні купюри в Україні

Повідомляється, що на сайті Violity пропонують 10 банкнот по 500 гривень із послідовними номерами за 30 тисяч гривень. Також виділяється пропозиція з банкнотою у 5 гривень 1992 року, оціненою у 24 тисячі гривень через виробничий шлюб: на зворотному боці купюри лише орнамент та номер.

Але, незважаючи на унікальність деяких банкнот, монети зазвичай цінуються вище через їхню міцність, на відміну від купюр, які з часом можуть потьмяніти і порватися.

Цінні гроші в Україні. Фото: pmg.ua

Цінні гроші в Україні. Фото: pmg.ua

Нагадаємо, що в Україні скоро стануть неплатіжними деякі банкноти та монети . Громадяни мають встигнути здійснити обмін до кінця вересня 2023 року.

Також ми писали, що у Національному банку презентували нові пам'ятні монети до 32-ї річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені перемозі українського народу.