Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Цінні гроші: в Україні можна продати деякі купюри за 30 тис. гривень arrow

Цінні гроші: в Україні можна продати деякі купюри за 30 тис. гривень

19 вересня 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Цінні гроші: в Україні можна продати деякі купюри за 30 тис. гривень
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колекціонери часто цікавляться монетами України, які можуть досягати найвищої вартості на онлайн-аукціонах. Однак і паперові гроші також можуть бути дуже цінними.

Про це повідомляє pmg.ua.

Читайте також:

Цінні купюри в Україні

Повідомляється, що на сайті Violity пропонують 10 банкнот по 500 гривень із послідовними номерами за 30 тисяч гривень. Також виділяється пропозиція з банкнотою у 5 гривень 1992 року, оціненою у 24 тисячі гривень через виробничий шлюб: на зворотному боці купюри лише орнамент та номер.

Але, незважаючи на унікальність деяких банкнот, монети зазвичай цінуються вище через їхню міцність, на відміну від купюр, які з часом можуть потьмяніти і порватися.

цінні гривні
Цінні гроші в Україні. Фото: pmg.ua
Цінні гроші
Цінні гроші в Україні. Фото: pmg.ua

Нагадаємо, що в Україні скоро стануть неплатіжними деякі банкноти та монети . Громадяни мають встигнути здійснити обмін до кінця вересня 2023 року.

Також ми писали, що у Національному банку презентували нові пам'ятні монети до 32-ї річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені перемозі українського народу.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз