Ценные деньги: в Украине можно продать некоторые купюры за 30 тыс. гривен
Коллекционеры часто интересуются монетами Украины, которые могут достигать высокой стоимости на онлайн-аукционах. Однако и бумажные деньги также могут быть весьма ценными.
Об этом сообщает pmg.ua.
Ценные купюры в Украине
Сообщается, что на сайте Violity предлагают 10 банкнот по 500 гривен с последовательными номерами за 30 тысяч гривен. Также выделяется предложение с банкнотой в 5 гривен 1992 года, оцененной в 24 тысячи гривен из-за производственного брака: на обратной стороне купюры только орнамент и номер.
Но, несмотря на уникальность некоторых банкнот, монеты обычно ценятся выше из-за их прочности, в отличие от купюр, которые со временем могут потускнеть и порваться.
Напомним, что в Украине скоро станут неплатежными некоторые банкноты и монеты. Граждане должны успеть совершить обмен до конца сентября 2023 года.
Также мы писали, что в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.