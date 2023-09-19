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Ценные деньги: в Украине можно продать некоторые купюры за 30 тыс. гривен

19 сентября 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ценные деньги: в Украине можно продать некоторые купюры за 30 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Коллекционеры часто интересуются монетами Украины, которые могут достигать высокой стоимости на онлайн-аукционах. Однако и бумажные деньги также могут быть весьма ценными. 

Об этом сообщает pmg.ua.

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Сообщается, что на сайте Violity предлагают 10 банкнот по 500 гривен с последовательными номерами за 30 тысяч гривен. Также выделяется предложение с банкнотой в 5 гривен 1992 года, оцененной в 24 тысячи гривен из-за производственного брака: на обратной стороне купюры только орнамент и номер.

Но, несмотря на уникальность некоторых банкнот, монеты обычно ценятся выше из-за их прочности, в отличие от купюр, которые со временем могут потускнеть и порваться.

ценные гривны
Ценные деньги в Украине. Фото: pmg.ua
Ценные деньги
Ценные деньги в Украине. Фото: pmg.ua

Напомним, что в Украине скоро станут неплатежными некоторые банкноты и монеты. Граждане должны успеть совершить обмен до конца сентября 2023 года.

Также мы писали, что в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.

 

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