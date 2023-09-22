Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow Коштовні монети: як збагатитися на копійках arrow

Коштовні монети: як збагатитися на копійках

22 вересня 2023 02:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Коштовні монети: як збагатитися на копійках
Українські монети. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Нумізмати вважають одними з рідкісних монети, що почали друкуватися з 1991 року. Саме тоді Україна стала на шлях незалежності. Нині ці монети можуть принести своїм власникам великі гроші.

А розпізнати дорогі екземпляри можна за дрібними деталями. Повідомляє сайт Мonety-yagidky.

Читайте також:

Коштовні монети

5 копійок 2003 року:

Це обігова монета України. Відомо два різновиди, один з яких рідкісний, а інший звичайний. Великим тиражем карбували монети для обігу і обмеженим тиражем.

Більшість рідкісних п'ятаків 2003 р, що продають на аукціонах, були знайдені в обігу. Вартість може сягати 3 000 грн.

Як відрізнити рідкісні 5 копійок 2003 р. від звичайних:

Монета відрізняються по аверсу і реверсу. У звичайної монети розмір зображення на аверсі більший, ніж у рідкісної. Проте різниця непомітна для рядової людини. Простіше відрізнити цінні 5 копійок від звичайних по реверсу.

Монета 5 копійок 2003 року

50 копійок 1992 року:

Такі монети карбували на Луганському верстатобудівному заводі різним типом штампів. Через те з'явилась велика кількість різновидів, серед них є рідкісні, ціна яких доходить до 11 000 грн.

Як визначити різновид монети:
Щоб дізнатись скільки коштують ваші 50 копійок 1992 року спочатку потрібно визначити різновид монети. Це потрібно робити у такій послідовності:

  • визначте штамп аверсу (гербова сторона);
  • визначте штамп реверсу (сторона з номіналом);
  • визначте тип гурту. 

Варіанти аверсів 50 коп. 1992:

  • штамп 1 — тонкий герб;
  • штамп 2 — малий товстий герб, напис "Україна" менший;
  • штамп 3 — великий товстий герб, напис "Україна" більший;
  • штамп 3(1) - зліва потовщення середнього зуба тризуба (брак);
  • штамп 4 - вдавлений тризуб на опуклому щиті.

Монета 50 коп 1992 року

Нагадаємо, колекціонери часто цікавляться монетами України, які можуть досягати найвищої вартості на онлайн-аукціонах. Однак і паперові гроші також можуть бути дуже цінними.

Повідомляється, що на сайті Violity пропонують 10 банкнот по 500 гривень із послідовними номерами за 30 тисяч гривень. Також виділяється пропозиція з банкнотою у 5 гривень 1992 року, оціненою у 24 тисячі гривень через виробничий брак: на зворотному боці купюри лише орнамент і номер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз