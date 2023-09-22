Коштовні монети: як збагатитися на копійках

Українські монети. Фото: Google

Нумізмати вважають одними з рідкісних монети, що почали друкуватися з 1991 року. Саме тоді Україна стала на шлях незалежності. Нині ці монети можуть принести своїм власникам великі гроші.

А розпізнати дорогі екземпляри можна за дрібними деталями. Повідомляє сайт Мonety-yagidky.

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5 копійок 2003 року:

Це обігова монета України. Відомо два різновиди, один з яких рідкісний, а інший звичайний. Великим тиражем карбували монети для обігу і обмеженим тиражем.

Більшість рідкісних п'ятаків 2003 р, що продають на аукціонах, були знайдені в обігу. Вартість може сягати 3 000 грн.

Як відрізнити рідкісні 5 копійок 2003 р. від звичайних:

Монета відрізняються по аверсу і реверсу. У звичайної монети розмір зображення на аверсі більший, ніж у рідкісної. Проте різниця непомітна для рядової людини. Простіше відрізнити цінні 5 копійок від звичайних по реверсу.

50 копійок 1992 року:

Такі монети карбували на Луганському верстатобудівному заводі різним типом штампів. Через те з'явилась велика кількість різновидів, серед них є рідкісні, ціна яких доходить до 11 000 грн.

Як визначити різновид монети:

Щоб дізнатись скільки коштують ваші 50 копійок 1992 року спочатку потрібно визначити різновид монети. Це потрібно робити у такій послідовності:

визначте штамп аверсу (гербова сторона);

визначте штамп реверсу (сторона з номіналом);

визначте тип гурту.

Варіанти аверсів 50 коп. 1992:

штамп 1 — тонкий герб;

штамп 2 — малий товстий герб, напис "Україна" менший;

штамп 3 — великий товстий герб, напис "Україна" більший;

штамп 3(1) - зліва потовщення середнього зуба тризуба (брак);

- зліва потовщення середнього зуба тризуба (брак); штамп 4 - вдавлений тризуб на опуклому щиті.

Нагадаємо, колекціонери часто цікавляться монетами України, які можуть досягати найвищої вартості на онлайн-аукціонах. Однак і паперові гроші також можуть бути дуже цінними.

Повідомляється, що на сайті Violity пропонують 10 банкнот по 500 гривень із послідовними номерами за 30 тисяч гривень. Також виділяється пропозиція з банкнотою у 5 гривень 1992 року, оціненою у 24 тисячі гривень через виробничий брак: на зворотному боці купюри лише орнамент і номер.