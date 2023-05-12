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Как отчистить чайник от накипи: 5 способов (видео)

12 мая 2023 17:26
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Как очистить электрочайник: 5 лайфхаков
Чайник следует чистить как снаружи, так и изнутри. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Электрочайник давно есть почти в каждом доме, а в каждом чайнике есть… накипь. И если вам не нравится тратить время на борьбу с этой вечнозеленой проблемой, то попробуйте воспользоваться "хитрыми методами". Сегодня расскажем о том, как отчистить чайник от накипи в домашних условиях.

Недавно о том, как спасти чайник от белого налета, написали Lifehack.

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Как отчистить электрочайник?

1. Уксус. Заполните чайник смесью воды и уксуса (в соотношении 1:1) и оставьте на ночь. Утром опорожните чайник и тщательно промойте его водой.

2. Пищевая сода. Если в вашем шкафу есть сода, то пришло время наконец-то ее открыть. Смешайте столовую ложку пищевой соды с водой, чтобы образовалась паста и затем нанесите ее на участки, покрытые накипью. Оставьте на несколько часов, затем протрите чайник губкой и промойте водой.

3. Лимонный сок. Лимонный сок — это природная кислота, способная полностью удалить накипь из вашего чайника. Наполните чайник водой и добавьте несколько ломтиков лимона. Доведите воду до кипения, а затем оставьте чайник на час. Когда он очистится тщательно промойте его водой.

4. Лимонная кислота. Лимонная кислота — это мощное средство для удаления накипи, которое можно найти в большинстве продуктовых магазинов. Чтобы использовать этот метод, смешайте столовую ложку лимонной кислоты с водой, а затем вылейте раствор в чайник. Доведите воду до кипения и затем оставьте чайник на несколько часов. Когда накипь уйдет — промойте его водой.

5. Соль и уксус. Если накипь уж очень толстая, то соедините сразу два вещества: уксус и соль. Наполните чайник водой и добавьте в нее столовую ложку соли и стакан уксуса. После этого доведите воду до кипения и оставьте чайник на несколько часов. Наконец тщательно промойте чайник водой.

6. Cola-Cola. Как известно, Coca-Cola может растворить что угодно, поэтому ее также можно использовать для удаления накипи из чайника. К тому же этот метод — самый простой: просто наполните чайник колой и оставьте его на несколько часов. Не забудьте хорошо промыть.

7. Промышленное средство для удаления накипи. Для удаления накипи из чайника можно использовать коммерческое средство для удаления накипи. Для получения наилучших результатов следуйте инструкции.

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