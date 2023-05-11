Жорстка вода: як визначити?

Жорстка вода шкідлива для здоров'я. Фото: Pexels

Жорсткість води — це кількість розчинених мінералів, насамперед кальцію та магнію у кубометрі рідини. Жорстка вода може стати причиною таких проблем як утворення накипу, що може призвести до пошкодження труб та приладів, а також знизити ефективність мила та мийних засобів.

Розберімося, як виміряти жорсткість води в домашніх умовах. Нещодавно про це написали Lifehack.

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4 кращі способи перевірки жорсткості води

1. Тест-смужка. Тест-смужки — це швидкий і простий спосіб вимірювання жорсткості води. Вони доступні в більшості будівельних магазинів і магазинів побутової техніки. Просто занурте тест-смужку у воду та порівняйте колір із таблицею на упаковці.

2. Пристрій для вимірювання вмісту солі у рідині. Пристрій для вимірювання солоності води теж можна використовувати для вимірювання жорсткості – просто дійте за інструкцією, і вже скоро ви отримаєте стовідсотковий результат!

3. Господарське мило. Жорстка вода знижує ефективність мила, тому якщо ви помітили, що використовуєте більше мила, ніж зазвичай, щоб отримати піну, це може бути ознакою підвищення жорсткості води.

4. Перевірка дзеркалом. Перевірка дзеркалом — це найпростіший і найдешевший метод визначення ступня жорсткості води. Просто поставте чисте, блискуче дзеркало в місткість з водою і дайте йому постояти кілька хвилин. Якщо після випаровування води на дзеркалі залишиться каламутна плівка, це свідчитиме про те, що у вас дуже жорстка вода.

Підвищена жорсткість води становить небезпеку як для людського організму, так і для пральної машини й іншої побутової техніки. Якщо ви виявили, що з вашого крана тече надто жорстка вода, то придбайте фільтр для очищення рідини від сторонніх добавок і використовуйте спеціальні пом’якшувачі під час прання. Якщо ж через жорстку воду ваш чайник уже обріс накипом, то розведіть у 1 літрі води 100 мл харчового оцту і кип’ятіть цю рідину в чайнику протягом 10-15 хвилин.

Постійний контроль рівня жорсткості води вдома — це запорука вашого здоров’я та довговічності ваших труб і приладів. Це також допоможе підвищити ефективність мила та мийних засобів. До речі, нещодавно ми писали про те, як відчистити праску за допомогою солі.

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