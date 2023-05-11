Жесткая вода: как определить?

Жесткая вода вредна для здоровья. Фото: Pexels

Жесткость воды — это количество растворенных минералов, прежде всего кальция и магния в кубометре жидкости. Жесткая вода может стать причиной таких проблем как образование накипи, что может привести к повреждению труб и приборов, а также снизить эффективность мыла и моющих средств.

Разберемся, как измерить жесткость воды в домашних условиях. Недавно об этом написали Lifehack.

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1. Тест-полоска. Тест-полоски — это быстрый и простой способ измерения жесткости воды. Они доступны в большинстве строительных магазинов и магазинов бытовой техники. Просто погрузите тест-полоску в воду и сравните цвет с таблицей на упаковке.

2. Устройство для измерения содержания соли в жидкости. Устройство для измерения солености воды тоже можно использовать для измерения жесткости — просто следуйте инструкциям, и уже скоро вы получите стопроцентный результат!

3. Хозяйственное мыло. Жесткая вода снижает эффективность мыла, поэтому если вы заметили, что используете больше мыла, чем обычно для получения пены, это может быть признаком повышения жесткости воды.

4. Проверка зеркалом. Проверка зеркалом — это самый простой и дешевый метод определения ступни жесткости воды. Просто поставьте чистое, блестящее зеркало в емкость с водой и дайте ему постоять несколько минут. Если после испарения воды на зеркале останется мутная пленка, это будет свидетельствовать о том, что у вас очень жесткая вода.

Повышенная жесткость воды представляет опасность как для человеческого организма, так и для стиральной машины и другой бытовой техники. Если вы обнаружили, что из вашего крана течет слишком жесткая вода, приобретите фильтр для очистки жидкости от посторонних добавок и используйте специальные смягчители во время стирки. Если же из-за жесткой воды ваш чайник уже оброс накипью, то разведите в 1 литре воды 100 мл пищевого уксуса и кипятите эту жидкость в чайнике в течение 10-15 минут.

Постоянный контроль уровня жесткости воды на дому — это залог вашего здоровья и долговечности ваших труб и приборов. Это также поможет повысить эффективность мыла и моющих средств. Кстати, недавно мы писали о том, как отчистить утюг с помощью соли.

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