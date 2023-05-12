Як очистити електрочайник: 5 лайфхаків

Чайник варто чистити як ззовні, так і зсередини. Фото: Pexels

Електрочайник давно є майже в кожному домі, а в кожному чайнику є…накип. І якщо вам не подобається витрачати час на боротьбу із цієї вічнозеленою проблемою, то спробуйте скористатися "хитрими методами". Сьогодні розповімо про те, як відчистити чайник від накипу в домашніх умовах.

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Як відчистити електрочайник?

1. Оцет. Наповніть чайник сумішшю води та оцту (у співвідношенні 1:1) й залиште на ніч. Вранці спорожніть чайник і ретельно промийте його водою.

2. Харчова сода. Якщо у вашій шафі є сода, то прийшов час нарешті її відкрити. Змішайте столову ложку харчової соди з водою, щоб утворилася паста і потім нанесіть пасту на ділянки чайника з накипом. Залиште на кілька годин, а тоді протріть чайник губкою та промийте його водою.

3. Лимонний сік. Лимонний сік це природна кислота, здатна повністю видалити накип із вашого чайника. Наповніть чайник водою і додайте кілька скибочок лимона. Доведіть воду до кипіння, а потім залиште на годину. Коли він очиститься ретельно промийте його водою.

4. Лимонна кислота. Лимонна кислота — це потужний засіб для видалення накипу, який можна знайти в більшості продуктових магазинів. Щоб скористатися цим методом, змішайте столову ложку лимонної кислоти з водою, а потім вилийте розчин в чайник. Доведіть воду до кипіння й залиште на кілька годин. Коли чайник очиститься промийте його водою.

5. Сіль та оцет. Якщо накип вже дуже товстий, то поєднайте відразу дві речовини: оцет і сіль. Наповніть чайник водою і додайте в неї столову ложку солі та склянку оцту. Після цього доведіть воду до кипіння і залиште на кілька годин. Врешті ретельно промийте чайник водою.

6. Cola-Cola. Як відомо, Coca-Cola може розчинити будь-що, тому її також можна використати для видалення накипу з чайника. До того ж, цей метод – найпростіший: просто наповніть чайник колою і залиште його на кілька годин. Не забудьте добре промити.

7. Промисловий засіб для видалення накипу. Для видалення накипу з чайника можна також використовувати комерційний засіб для видалення накипу. Для отримання найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій на продукті.

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