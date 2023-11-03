Как утеплить квартиру в случае отсутствия отопления – девять способов

Люди греются у обогревателя. Фото: Depositphotos

Отопительный сезон в Украине уже начался, однако в некоторых домах еще холодно. Также в ближайшее время Россия может активизировать массированные ракетные удары по Украине, поэтому возможны перебои со снабжением теплом и электроэнергией.

Новини.LIVE собрали лайфхаки, как не замерзнуть зимой.

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Для того чтобы согреться осенью и зимой, сделайте следующее:

открывайте шторы, если окна находятся с солнечной стороны;

на ночь занавесьте окна плотными шторами или даже одеялами;

закройте все щели в доме монтажной пеной или гелем;

оклейте окна упаковочной пленкой, она поможет уменьшить потерю тепла на 50%;

постелите на пол как можно больше ковров, особенно если вы проживаете на первом этаже или в частном доме;

из картона и алюминиевой фольги сделайте отражатель и наклейте его на батарею;

укутайте бойлер в старые одеяла или во что-то теплое;

сконструируйте самодельный свечной обогреватель;

во время сна кладите в кровать грелку.

Кроме того, если у вас есть в доме камин или печь — обязательно перекройте дымоход, чтобы через него не заходил холод.

Также не забывайте одеваться, это поможет в холодное время, даже если вы утеплили свою квартиру на максимум.

Напомним, что Новини.LIVE собрали лучшие лайфхаки, которые подготовят вас к новым блекаутам и научат выживать во время длительных отключений электричества.