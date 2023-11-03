Как утеплить квартиру в случае отсутствия отопления – девять способов
Отопительный сезон в Украине уже начался, однако в некоторых домах еще холодно. Также в ближайшее время Россия может активизировать массированные ракетные удары по Украине, поэтому возможны перебои со снабжением теплом и электроэнергией.
Новини.LIVE собрали лайфхаки, как не замерзнуть зимой.
Как утеплить квартиру – девять способов
Для того чтобы согреться осенью и зимой, сделайте следующее:
- открывайте шторы, если окна находятся с солнечной стороны;
- на ночь занавесьте окна плотными шторами или даже одеялами;
- закройте все щели в доме монтажной пеной или гелем;
- оклейте окна упаковочной пленкой, она поможет уменьшить потерю тепла на 50%;
- постелите на пол как можно больше ковров, особенно если вы проживаете на первом этаже или в частном доме;
- из картона и алюминиевой фольги сделайте отражатель и наклейте его на батарею;
- укутайте бойлер в старые одеяла или во что-то теплое;
- сконструируйте самодельный свечной обогреватель;
- во время сна кладите в кровать грелку.
Кроме того, если у вас есть в доме камин или печь — обязательно перекройте дымоход, чтобы через него не заходил холод.
Также не забывайте одеваться, это поможет в холодное время, даже если вы утеплили свою квартиру на максимум.
Напомним, что Новини.LIVE собрали лучшие лайфхаки, которые подготовят вас к новым блекаутам и научат выживать во время длительных отключений электричества.
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