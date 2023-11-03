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Как утеплить квартиру в случае отсутствия отопления – девять способов

3 ноября 2023 10:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как утеплить квартиру в случае отсутствия отопления – девять способов
Люди греются у обогревателя. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Отопительный сезон в Украине уже начался, однако в некоторых домах еще холодно. Также в ближайшее время Россия может активизировать массированные ракетные удары по Украине, поэтому возможны перебои со снабжением теплом и электроэнергией.

Новини.LIVE собрали лайфхаки, как не замерзнуть зимой.

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Как утеплить квартиру – девять способов

Для того чтобы согреться осенью и зимой, сделайте следующее:

  • открывайте шторы, если окна находятся с солнечной стороны;
  • на ночь занавесьте окна плотными шторами или даже одеялами;
  • закройте все щели в доме монтажной пеной или гелем;
  • оклейте окна упаковочной пленкой, она поможет уменьшить потерю тепла на 50%;
  • постелите на пол как можно больше ковров, особенно если вы проживаете на первом этаже или в частном доме;
  • из картона и алюминиевой фольги сделайте отражатель и наклейте его на батарею;
  • укутайте бойлер в старые одеяла или во что-то теплое;
  • сконструируйте самодельный свечной обогреватель;
  • во время сна кладите в кровать грелку.

Кроме того, если у вас есть в доме камин или печь — обязательно перекройте дымоход, чтобы через него не заходил холод.

Также не забывайте одеваться, это поможет в холодное время, даже если вы утеплили свою квартиру на максимум.

Напомним, что Новини.LIVE собрали лучшие лайфхаки, которые подготовят вас к новым блекаутам и научат выживать во время длительных отключений электричества.

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