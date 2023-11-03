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Як утеплити квартиру у разі відсутності опалення — дев'ять способів

3 листопада 2023 10:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Як утеплити квартиру у разі відсутності опалення — дев'ять способів
Люди гріються біля обігрівача. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Опалювальний сезон в України вже розпочався, проте в деяких оселях ще досі холодно. Також найближчим часом Росія може активізувати масовані ракетні удари по Україні, тому можливі перебої з постачанням тепла та електроенергії.

Новини.LIVE зібрали лайфхаки, як не замерзнути взимку.

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Як утеплити квартиру — дев'ять способів

Для того, щоб зігрітися восени та взимку, зробіть наступне:

  • відкривайте штори, якщо вікна знаходяться з сонячної сторони;
  • на ніч завішайте вікна щільними шторами або навіть ковдрами;
  • закрийте всі щілини в будинку монтажною піною або гелем;
  • обклейте вікна пакувальної плівкою, вона допоможе зменшити втрату тепла на 50%;
  • постеліть на підлогу якомога більше килимів, особливо якщо ви мешкаєте на першому поверсі або в приватному будинку;
  • з картону та алюмінієвої фольги зробіть відбивач і наклейте його за батарею;
  • вкутайте бойлер в старі ковдри або в щось тепле;
  • сконструюйте саморобний свічковий обігрівач;
  • під час сну кладіть в ліжко грілку. 

Крім того, якщо ви маєте в домі камін або піч — обов'язково перекрийте димохід, щоб через нього не заходив холод. 

Також не забувайте одягатися, це допоможе у холодну пору, навіть якщо ви утеплили свою квартиру на максимум. 

Нагадаємо, що Новини.Live зібрали кращі лайфхаки, які підготують вас до нових блекаутів та навчать виживати під час довготривалих відключень електрики.

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