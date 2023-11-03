Як утеплити квартиру у разі відсутності опалення — дев'ять способів
Опалювальний сезон в України вже розпочався, проте в деяких оселях ще досі холодно. Також найближчим часом Росія може активізувати масовані ракетні удари по Україні, тому можливі перебої з постачанням тепла та електроенергії.
Новини.LIVE зібрали лайфхаки, як не замерзнути взимку.
Як утеплити квартиру — дев'ять способів
Для того, щоб зігрітися восени та взимку, зробіть наступне:
- відкривайте штори, якщо вікна знаходяться з сонячної сторони;
- на ніч завішайте вікна щільними шторами або навіть ковдрами;
- закрийте всі щілини в будинку монтажною піною або гелем;
- обклейте вікна пакувальної плівкою, вона допоможе зменшити втрату тепла на 50%;
- постеліть на підлогу якомога більше килимів, особливо якщо ви мешкаєте на першому поверсі або в приватному будинку;
- з картону та алюмінієвої фольги зробіть відбивач і наклейте його за батарею;
- вкутайте бойлер в старі ковдри або в щось тепле;
- сконструюйте саморобний свічковий обігрівач;
- під час сну кладіть в ліжко грілку.
Крім того, якщо ви маєте в домі камін або піч — обов'язково перекрийте димохід, щоб через нього не заходив холод.
Також не забувайте одягатися, це допоможе у холодну пору, навіть якщо ви утеплили свою квартиру на максимум.
Нагадаємо, що Новини.Live зібрали кращі лайфхаки, які підготують вас до нових блекаутів та навчать виживати під час довготривалих відключень електрики.
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