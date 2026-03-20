Звезда "Крепостной" Яровенко рассказал, как преодолел сложную зиму

Алексей Яровенко. Фото: пресс-служба

Украинский актер театра и кино Алексей Яровенко рассказал, с какими вызовами ему пришлось столкнуться во время сложной зимы. Звезда сериала "Крепостная" прибегал к различным методам, чтобы подготовиться к съемкам в период постоянных отключений света и тепла.

Об этом артист рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на премьере фильма "Вижу тебя".

Яровенко о сложной зиме

Актер признался, что порой подготовка к съемочному процессу была не из простых. Алексей прибегал к различным способам, чтобы появиться в кадре как положено.

"Относительно чистых волос, это действительно была проблема. Потому что, когда надо идти на съемки, нужно готовиться. Придумывал всякое — и вода в термосе, и все-все. Но мы с этим справились и нас не сломать", — рассказал Яровенко.

В Киеве актер совместно с коллегами представил фильм "Вижу тебя", который выйдет на большие экраны уже 26 марта. Лента рассказывает историю о случайном селфи, которое становится началом неожиданной истории для украинского военного Матвея. Через телефон он знакомится с яркой блогершей Вероникой. Виртуальное общение постепенно перерастает в чувства, а внезапное исчезновение связи заставляет его отправиться на поиски девушки в реальной жизни.

Кроме Алексея Яровенко, роли в фильме исполнили Ксения Мишина, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик.

Актеры и команда фильма "Вижу тебя". Фото: пресс-служба

