Зірка "Кріпосної" Яровенко розповів, як подолав складну зиму

Олексій Яровенко. Фото: пресслужба

Український актор театру та кіно Олексій Яровенко розповів, з якими викликами йому довелося зіштовхнутися під час складної зими. Зірка серіалу "Кріпосна" вдавався до різних методів, аби підготуватися до знімань в період постійних відключень світла та тепла.

Про це артист розповів в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на прем'єрі фільму "Бачу тебе".

Яровенко про складну зиму

Актор зізнався, що часом підготовка до знімального процесу була не з простих. Олексій вдавався до різних способів, аби з'явитися у кадрі як належно.

"Щодо чистого волосся, це дійсно була проблема. Тому що, коли треба йти на знімання, потрібно готуватися. Вигадував усіляке — і вода в термосі, і все-все. Але ми з цим впоралися і нас не зламати", — розповів Яровенко.

У Києві актор спільно з колегами представив фільм "Бачу тебе", який вийде на великі екрани вже 26 березня. Стрічка розповідає історію про випадкове селфі, яке стає початком несподіваної історії для українського військового Матвія. Через телефон він знайомиться з яскравою блогеркою Веронікою. Віртуальне спілкування поступово переростає у почуття, а раптове зникнення зв'язку змушує його вирушити на пошуки дівчини в реальному житті.

Окрім Олексія Яровенка, ролі у фільмі виконали Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик.

Актори та команда фільму "Бачу тебе". Фото: пресслужба

