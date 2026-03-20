Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зірка "Кріпосної" Яровенко розповів, як подолав складну зиму

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 00:35
Олексій Яровенко. Фото: пресслужба

Український актор театру та кіно Олексій Яровенко розповів, з якими викликами йому довелося зіштовхнутися під час складної зими. Зірка серіалу "Кріпосна" вдавався до різних методів, аби підготуватися до знімань в період постійних відключень світла та тепла.

Про це артист розповів в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на прем'єрі фільму "Бачу тебе".

Читайте також:

Яровенко про складну зиму

Актор зізнався, що часом підготовка до знімального процесу була не з простих. Олексій вдавався до різних способів, аби з'явитися у кадрі як належно.

"Щодо чистого волосся, це дійсно була проблема. Тому що, коли треба йти на знімання, потрібно готуватися. Вигадував усіляке — і вода в термосі, і все-все. Але ми з цим впоралися і нас не зламати", — розповів Яровенко.

У Києві актор спільно з колегами представив фільм "Бачу тебе", який вийде на великі екрани вже 26 березня. Стрічка розповідає історію про випадкове селфі, яке стає початком несподіваної історії для українського військового Матвія. Через телефон він знайомиться з яскравою блогеркою Веронікою. Віртуальне спілкування поступово переростає у почуття, а раптове зникнення зв'язку змушує його вирушити на пошуки дівчини в реальному житті.

Окрім Олексія Яровенка, ролі у фільмі виконали Ксенія Мішина, Анна Саліванчук та Андрій Федінчик.

Команда фільму "Бачу тебе" на прем'єрі. Фото: пресслужба
Актори та команда фільму "Бачу тебе". Фото: пресслужба

зима актори українські зірки
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації