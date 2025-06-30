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Главная Кино Звезда фильма "Начало" разошлась с известным режиссером

Звезда фильма "Начало" разошлась с известным режиссером

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:47
Марион Котийяр и Гийом Кане расстались - подробности
Марион Котийяр. Фото: instagram.com/marioncotillard

Французская актриса Марион Котийяр и ее избранник, режиссер Гийом Кане, объявили о разводе. Звездная пара была вместе 18 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

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Слухи о расставании пары ходили уже длительное время и вот наконец Котияр и Кане выступили с официальным заявлением. 49-летняя актриса и 52-летний режиссер подтвердили, что больше не вместе.

"После 18 лет вместе Марион Котийяр и Гийом Кане решили разойтись по взаимному согласию. В этом заявлении Марион и Гийом также выражают желание, чтобы их личная жизнь, а особенно жизнь их двух детей, оставалась неприкосновенной", — говорится в заявлении представителя пары изданию Agence France-Press.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gala (@galafr)

Отношения одной из самых известных пар французского кино длились 18 лет. Звезды познакомились на съемочной площадке фильма "Влюбись в меня, если осмелишься" в 2003 году, а в 2007 начали встречаться. Однако официально свой брак Марион и Гийом так и не зарегистрировали. Зато это не помешало паре вместе воспитывать двоих детей — сына Марселя и дочь Луиз.

Напомним, Орландо Блум подогрел слухи о разводе с Кэти Перри. А также Брэд Питт впервые после развода с Анджелиной Джоли прокомментировал их разрыв.

развод Звездный развод зарубежные звезды актриса режиссер
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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