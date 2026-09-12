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Главная Кино Завершился 83-й Венецианский кинофестиваль: объявлены победители

Завершился 83-й Венецианский кинофестиваль: объявлены победители

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12 сентября 2026 23:57
Венецианский кинофестиваль 2026: победу одержал фильм Неизвестная женщина
Режиссер фильма "Неизвестная женщина" Мэй эль-Тухи. Фото: REUTERS/Yara Nardi

На острове Лидо в Италии в субботу, 12 сентября, завершился 83-й Венецианский кинофестиваль. Главный приз "Золотой лев" получила режиссёр фильма "Неизвестная женщина" Май эль-Тух.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Лауреаты Венецианского кинофестиваля

  • "Золотой лев"  "Неизвестная женщина", режиссер Май эль-Тухи (производство Дании, Швеции и Латвии);
  • "Серебряный лев" — "Обещанная любовь", режиссер Ли Чан-дон (Южная Корея);
  • Лучший режиссер — Илья Хржановский;
  • Лучшая актриса — Матильда Арсель за фильм "Неизвестная женщина";
  • Лучший актер — Джон Малкович за фильм "Девять диких лошадей";
  • Лучший сценарий — Стефан Бриз, Корали Амедео, Оливье Горс за фильм "Хороший маленький солдат";
  • Специальная награда жюри — NAZA, режиссёры Юваль Абрахам и Рэйчел Сзор;
  • Лучший молодой актер — Малу Хебизи за фильм "Место для исцеления".

Что известно о фильме "Неизвестная женщина"

События фильма происходят в Дании летом 1945 года — вскоре после освобождения страны от нацистской оккупации и капитуляции Германии.

В центре сюжета — молодая женщина Мари, которую играет Матильда Арсель. После окончания войны она стремится начать жизнь заново и обеспечить себе стабильное будущее. Мари планирует выйти замуж за своего состоятельного работодателя, ведь этот брак может дать ей финансовую независимость и гораздо более высокий статус в обществе.

Однако её планы оказываются под угрозой из-за тайны из военного прошлого. Во время оккупации Мари имела отношения с немецким военнослужащим. В послевоенной Дании такая история могла стать для женщины настоящим приговором.

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Фильм показывает, насколько жестокой была реакция общества на женщин, которых обвиняли в связях с немецкими солдатами. Их публично унижали, лишали волос, избивали и фактически вычеркивали из общественной жизни. Таких женщин пренебрежительно называли «немецкими девушками».

Для Мари возможное раскрытие прошлого означает не просто потерю будущего брака или репутации. Оно может поставить под угрозу саму её жизнь и безопасность.

Как писали Новини.LIVE, на этой неделе стриминговые сервисы пополнили свои каталоги новыми фильмами и сериалами. Среди главных премьер — второй сезон "Уотсона", продолжение "Фауды", новый боевик с Джейсоном Стэйтемом и триллер, в центре которого — загадочное исчезновение девушки.

Также Новини.LIVE рассказывали о детективных сериалах, в которых главные герои отличаются острым умом.

Италия фильм награда Венецианский кинофестиваль режиссер
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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