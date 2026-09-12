Венеціанський кінофестиваль 2026: перемогу здобув фільм Невідома жінка

Режисерка фільму "Невідома жінка" Мей ель-Тухі. Фото: REUTERS/Yara Nardi

На острові Лідо в Італії у суботу, 12 вересня, завершився 83-й Венеціанський кінофестиваль. Головний приз "Золотий лев" отримала режисерка фільму "Невідома жінка" Май ель-Тух.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Лауреати Венеціанського кінофестивалю

"Золотий лев" — "Невідома жінка", режисерка Май ель-Тухі (виробництво Данії, Швеції та Латвії);

— "Невідома жінка", режисерка Май ель-Тухі (виробництво Данії, Швеції та Латвії); "Срібний лев" — "Обіцяна любов", режисер Лі Чан-дон (Південна Корея);

— "Обіцяна любов", режисер Лі Чан-дон (Південна Корея); Найкращий режисер — Ілля Хржановський;

— Ілля Хржановський; Найкраща актриса — Матильда Арсель за фільм "Невідома жінка";

— Матильда Арсель за фільм "Невідома жінка"; Найкращий актор — Джон Малкович за фільм "Дев'ять диких коней";

— Джон Малкович за фільм "Дев'ять диких коней"; Найкращий сценарій — Стефан Бріз, Коралі Амедео, Олів'є Горс за фільм "Хороший маленький солдат";

— Стефан Бріз, Коралі Амедео, Олів'є Горс за фільм "Хороший маленький солдат"; Спеціальна нагорода журі — NAZA, режисери Юваль Абрахам та Рейчел Сзор;

— NAZA, режисери Юваль Абрахам та Рейчел Сзор; Найкращий молодий актор — Малу Хебізі за фільм "Місце для зцілення".

Що відомо про фільм "Невідома жінка"

Події стрічки відбуваються в Данії влітку 1945 року — невдовзі після визволення країни від нацистської окупації та капітуляції Німеччини.

У центрі сюжету — молода жінка Марі, яку грає Матільда Арсель. Після завершення війни вона прагне почати життя заново й забезпечити собі стабільне майбутнє. Марі планує одружитися зі своїм заможним роботодавцем, адже цей шлюб може дати їй фінансову незалежність і значно вищий статус у суспільстві.

Однак її плани опиняються під загрозою через таємницю з воєнного минулого. Під час окупації Марі мала стосунки з німецьким військовослужбовцем. У повоєнній Данії така історія могла стати для жінки справжнім вироком.

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Фільм показує, наскільки жорстокою була реакція суспільства на жінок, яких звинувачували у зв’язках із німецькими солдатами. Їх публічно принижували, позбавляли волосся, били та фактично викреслювали із суспільного життя. Таких жінок зневажливо називали "німецькими дівчатами".

Для Марі можливе викриття минулого означає не просто втрату майбутнього шлюбу чи репутації. Воно може поставити під загрозу саме її життя та безпеку.

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