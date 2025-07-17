Состоялся закрытый показ фильма "Цветы на темном фоне" — интервью с режиссером Ириной Правило

Закрытый показ фильма "Квіти на темному тлі" в кинотеатре "Жовтень". Фото: Александр Сокуренко

В столице состоялся специальный закрытый показ украинского документального полнометражного фильма о первом периоде полномасштабного вторжения "Квіти на темному тлі". Картина посвящена страшному опыту оккупации, ужасу эксгумации убитых украинцев и борьбе военных с врагом.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык пообщалась с режиссером фильма Ириной Правило.

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Три истории пересекаются весной 2022 года. Супруги художников, Наталья и Сергей, разделенные оккупацией, теряют связь друг с другом. Их поглощает состояние беспомощности и неизвестности, как и миллионов других украинцев. В то же время на защите "дороги жизни" стоят бойцы 72 бригады ВСУ, обеспечивая эвакуацию гражданских в Киев, и дальше, на Запад. Не успевая уехать из родного города, священник Андрей Галавин занимается захоронением первых жертв региона, которые находят временный приют на территории храма и, со временем, будут перезахоронены.

Режиссер фильма "Квіти на темному тлі" Ирина Правило. Фото: Александр Сокуренко

Состоялся первый закрытый специальный показ вашего фильма. Какие у вас впечатления и оправдались ли ожидания?

Первая миссия показа — презентовать фильм героям. Для нас мистически мощным моментом стало то, что сегодня все присутствовали. Особенно Людмила и Марина Верхогляд (мать и жена Героя Украины Андрея Верхогляда, которому посвящена картина). Чувствовалось будто сам Андрей Верхогляд побывал на показе. Эти люди сделали эту историю, ведь судьба нам подарила встречу с ними в правильный момент. Вторая составляющая — призвать людей, которые продуцируют смыслы, продвигают наши месседжи, борются за украинское сознание и адвокацию Украины в мире к совместному действию. В содержательном плане я думаю, что все произошло. Показ запустил процесс, начал жизнь картины. Я очень надеюсь, что это стало началом многих-многих троп, которыми мы будем идти к нашим зрителям.

Вы начали документировать войну еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы снимали последствия военных преступлений в Бородянке, Буче, Ирпене, Горенке, Бабинцах и в Демидове. Помните ли вы тот момент, когда поняли, что должны сделать из этих материалов полнометражную картину?

У нас было ощущение, что нужно обязательно снимать. Оно появилось в конце марта 2022 года. Прошло первое оцепенение от российского варварства. Начали добавляться эмоции, когда наши люди начали оказывать сопротивление, останавливали танки. Эти моменты среди темноты начали дарить надежду. И, как по драматургии, от полного несчастья к полному счастью. В один момент с соавтором Александром Мещеряковым мы поняли, что уже сделали все, что было в наших силах для столицы и Киевщины по волонтерству. У нас были гуманитарные запасы в кафе. Мы все развезли и помогали семьям. Мы поняли, что надо как можно больше фиксировать последствия преступлений российских солдат. Было постоянное впечатление, что ты в каких-то апокалиптических декорациях. В то же время был запрет на съемки. Ты пытаешься что-то снимать, тебя пакуют. Нас паковали за съемку на дроне. Было много таких случаев. Мы поняли, что это будет полнометражный формат, когда освободили Бучу. Когда мы увидели все, что там произошло, эти страшные кадры. Если честно, в тот момент казалось, что мир никогда уже не забудет. Эти фотографии останутся на всю жизнь с нами.

Супруги художников Сергей и Наталья. Фото: стилз из фильма "Квіти на темному тлі"

Главные герои вашего фильма это супруги художники Сергей и Наталья, настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче Андрей Галавин, военные Сергей Булданов и Виталий Палий. Почему вы решили рассказать именно их истории?

Сергей и Наталья — наши друзья. Мы знали их историю, переживали, когда художница находилась в оккупации. Мы просто решились и поехали снимать эксгумацию погибших в Буче. Были абсолютно поражены образом белого храма, который еще не достроили, не расписали. Это здание в своей белоснежности становится свидетелем всех событий. Страшный контраст духовного места и эксгумации. Когда мы уже имели эти две линии, то поняли, что фильм без военных делать не можем.

Военные Сергей Булданов и Виталий Палий. Фото: стилз из фильма "Квіти на темному тлі"

Картина "Квіти на темному тлі" посвящена погибшему Герою Украины, командиру 72 ОМБ Андрею Верхогляду. Какую роль военный сыграл в вашем проекте?

Мы почти сразу получили аккредитацию, но тогда попасть к военным и снимать их было сложно. Однажды мы узнали, что папа нашего близкого друга погиб во время обороны Киевской области. Мы вышли на связь, чтобы поддержать его, в разговоре узнали об Андрее Верхогляде, к которому можно было бы обратиться за поддержкой. Друг сразу его набрал, и уже через несколько дней мы ехали на позиции. Именно благодаря Андрею Верхогляду (позывной "Левша") мы получили возможность прожить несколько суток с защитниками.

Наши герои — это очень красивые люди, разные и они являются прообразом украинцев. Мы имели шанс услышать их мысли, которые понятны каждому, но одновременно имеют философский и духовный смысл.

Настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного в Буче Андрей Галавин. Фото: стилз из фильма "Цветы на темном фоне"

Ваш фильм ощущается, как переосмысление ужасов деоккупированной Киевской области три года спустя. Украинцы неоднократно видели российские преступления, но вам удалось выделить в новой трагической реальности своеобразную эстетику и художественность. Это ваше субъективное переосмысление событий?

Конечно, когда ты режиссер у тебя уже есть наработанный глаз. Я сама удивляюсь, как оно так получалось. Например, мы приходили на локацию, очень быстро документировали, а потом возвращались домой и понимали, что все это полезный материал. Снято 10-15 кадров, но все идут в монтаж. Когда ты просто чувствуешь, что не можешь не снимать, то ты должен снимать. Это как раз тот случай. Мы не планировали проект "о войне". Это был вызов, зов профессии, а дальше нас будто вела судьба.

Храм Святого апостола Андрея Первозванного в Буче. Фото: стилз из фильма "Квіти на темному тлі"

В названии фильма фигурирует нетипичный для военной документалистики образ цветов. Он красной нитью появляется и в самой картине, и далее — разбомбленные поля, храмовая плитка и полотна художников. Это заранее придуманный символ или мистическая случайность?

На самом деле мы очень долго искали название для проекта. Этот образ сам родился, когда мы начали составлять фильм, когда монтировали, мы читали украинскую поэзию, много думали и вдруг появилось название — "Квіти на темному тлі". Мы начали просматривать материал и нашли много образов и прообразов, рождающих эту ассоциацию. Потому что "Квіти на темному тлі" — это и воронка в поле, цветы на гробу воина, стеклянные осколки разбитого окна, плитка в храме. Когда появилось это название, все будто стало на свои места.

Подпись: Поле с воронками на Киевщине в 2022 году. Фото: стилз из фильма "Квіти на темному тлі"

Это кино о сопротивлении жизни. Мы часто видим, как цветы, трава, зелень пробиваются несмотря на все невзгоды через самый прочный бетон или асфальт. Это упрямство цветка, его совершенство — очень важно для фильма о военных временах. Также красота цветов — как упрек несовершенству человечества. Казалось бы душа, человек имеют все для этой красоты, но почему-то некоторые делают выбор уничтожать и убивать. Вероятно именно поэтому один из героев картины задает вопрос: "Это люди?". Контекстно фильм является художественным доказательством геноцида. Этот образ очень точно характеризует эту эпоху.

Вскоре будет осуществлена англоязычная адаптация фильма при поддержке Украинского культурного фонда для показов на зарубежных площадках. Украинская премьера запланирована на весну 2026 года, а кинопрокат стремятся приурочить к годовщине освобождения Киевской области от оккупантов.

Напомним, мы делились подборкой украинских фильмов для просмотра после работы. Также мы советовали фильм, который открывает глаза на проблемы газлайтинга.