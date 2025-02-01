Елена Хохлаткина заявила о домогательствах в театре - подробности

Елена Хохлаткина. Фото: Facebook

Украинская актриса Елена Хохлаткина на фоне секс-скандала с преподавателем в университете им. Карпенко-Карого рассказала о собственном сложном опыте. Звезда фильма "Конотопская ведьма" вспомнила, как стала жертвой домогательств.

Об этом актриса рассказала в Facebook.

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Неприятный опыт произошел с актрисой еще в начале ее карьеры. Хохлаткина вспомнила, как еще будучи юной девушкой, начинала работать в театре, где старшие коллеги-мужчины пытались воспользоваться ее доверием и наивностью.

"Мои кошмары за кулисами. Начнем с того, что первым ко мне в гримерку пришел артист среднего поколения, некий первый герой-любовник, чтобы проверить мою доступность и готовность пополнить свой список легких приключений. Второй мой кошмар - это режиссер, который мастерски и очень неожиданно хватал тебя за грудь, когда ты останавливалась лицом к расписанию, на большее он не был способен. Был тот, кто пытался посадить меня на колени в своем кабинете", — рассказала Хохлаткина.

Сообщение Елены Хохлаткиной. Фото: скриншот

К счастью, во всех случаях актрисе удалось дать отпор обидчикам. Однако травмирующие ощущения навсегда остались в ее памяти.

"Всем конечно обломилось, но я помню животный страх, который парализует и мозг, и тело юной неопытной девушки. Поэтому разговоры о том, что она его провоцировала, то для примитивов и таких же преступников. Чем?! Тем, что молодая и красивая? Тем, что не такая испорченная как тот, кто облизывается при ее появлении?! Тем, что влюблена в свою теперешнюю жизнь и светится той любовью?! И тем, что дома не рассказали, что в мире полно г*внюков?", — написала Хохлаткина.

Звезда поддержала всех девушек-актрис, которые в своей карьере были вынуждены сталкиваться с неуместным поведением и харассментом со стороны мужчин.

"Девушки, молодые актрисы, я на вашей стороне. Вы пример мужества и сопротивления. И пусть постфактум, но преступление не имеет срока годности! Вы красивые и сильные. Мы проходим в театр за искусством, а не за мужскими (прошу прощения за обобщение) х**ми. Мое тело — мое дело. Мои желания и границы нерушимы. Чистите те конюшни, потому что нам не удалось", — обратилась актриса.

Напомним, ранее дочь Ольги Сумской рассказала о психологическом давлении со стороны преподавателя в театральном вузе. Также Ирина Островская рассказала о домогательствах в университете.