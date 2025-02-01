Олена Хохлаткіна заявила про домагання у театрі - подробиці

Олена Хохлаткіна. Фото: Facebook

Українська акторка Олена Хохлаткіна на тлі секс-скандалу із викладачем в університеті ім. Карпенка-Карого розповіла про власний складний досвід. Зірка фільму "Конотопська відьма" пригадала, як стала жертвою домагань.

Про це акторка розповіла в Facebook.

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Неприємний досвід стався із акторкою ще на початку її кар'єри. Хохлаткіна пригадала, як ще будучі юною дівчиною, починала працювати у театрі, де старші колеги-чоловіки намагалися скористатися її довірою та наївністю.

"Мої кошмари за лаштунків. Почнемо з того, що першим до мене в гримерку прийшов артист середнього покоління, такий собі перший герой-коханець, щоб перевірити мою доступність і готовність поповнити свій список легких пригод. Другий мій кошмар — це режисер, що майстерно і дуже несподівано хватав тебе за груди, коли ти зупинялася обличчя до розкладу, на більше він не був здатним. Був той, хто намагався посадити мене на коліна в своєму кабінеті", — розповіла Хохлаткіна.

Допис Олени Хохлаткіної. Фото: скриншот

На щастя, в усіх випадках акторці вдалося дати відсіч кривдникам. Однак травмуючі відчуття назавжди залишилися у її пам'яті.

"Всім звісно обломилось, але я пам'ятаю тваринний страх, який паралізує і мозок, і тіло юної недосвідченої дівчини. Тому розмови про те, що вона його провокувала, то для примітивів і таких само злочинців. Чим?! Тим, що молода і красива ?Тим, що не така зіпсована як той, хто облизується при її появі?! Тим, що закохана в своє теперішнє життя і світиться тим коханням?! І тим, що вдома не розказали, що в світі повно г*внюків?", — написала Хохлаткіна.

Зірка підтримала усіх дівчат-акторок, які у своїй кар'єрі були змушені зіштовхуватися із недоречною поведінкою та харасментом з боку чоловіків.

"Дівчата, молоді акторки, я на вашій стороні. Ви приклад мужності і супротиву. І нехай постфактум, але злочин не має терміну придатності! Ви красиві і сильні. Ми проходимо в театр за мистецтвом, а не за чоловічими (прошу вибачення за узагальнення) х**ми. Моє тіло — моє діло. Мої бажання і кордони непорушні. Чистіть ті конюшні, бо нам не вдалося", — звернулася акторка.

Нагадаємо, раніше донька Ольги Сумської розповіла про психологічний тиск з боку викладача у театральному виші. Також Ірина Островська розповіла про домагання в університеті.