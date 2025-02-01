Донька Ольги Сумської стала жертвою психологічного тиску у Карпенка-Карого — подробиці

Ганна Борисюк. Фото: instagram.com/gandzyazen

Донька української акторки Ольги Сумської Ганна Борисюк на тлі гучного секс-скандалу в університеті ім. Карпенка-Карого розповіла про неприємний інцидент під час навчання у виші. Дівчина зізналася, що зазнала психологічного тиску з боку викладача.

Про це акторка заявила у Instagram.

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Ганна Борисюк розповіла про психологічний тиск у виші

У соцмережах донька Сумської відреагувала на заяву однієї з колишніх студенток навчального закладу, яка заявила про харасмент з боку викладача, актора Юрія Висоцького. За словами дівчини, професор неодноразово домагався учениць, а тим, хто чинив опір, мстився — їх відраховували з університету або не давали ролей у виставах. За словами Ганни, вона також зазнала тиску з боку Висоцького.

"Цей біль досі переслідує і мене. Дякую, що я з ним не наодинці", — написала Борисюк.

Ганна Борисюк відреагувала на скандал у виші. Фото: instagram.com/gandzyazen

Ганна зізналася, що для неї навчання в університеті було важким випробуванням, під час якого вона "втратила себе". Також дівчина додала, що навчальний заклад не може існувати у тому вигляді, в якому є зараз.

"Мораль цього університету не підлягає вивченню. Вивчені мають способи швидкої ліквідації подібних "навчальних епідемій", щоб забезпечити безпеку студентів, які проносять отримані травми крізь життя без розуміння свого "я". Я себе там втратила, відчула той морок, до якого навіть прикипіла, перейшла у фазу вічного сну, з якого неможливо було прокинутись. Так, це жорстка школа життя, в якомусь сенсі я обнулилася там", — написала донька Сумської.

Донька Сумської поскаржилася на тиск під час навчання. Фото: instagram.com/gandzyazen

Пізніше Ганна пояснила, що жодних сексуальних домагань з боку Висоцького вона не зазнавала. За словами доньки Сумської, викладач психологічно тиснув на неї під час навчання, однак зараз вона вважає це "школою життя".

"Хочу прояснити: ніякого сексуального домагання не було! Ситуація стосувалася психологічного тиску, і я не вважаю за правильне спотворювати факти. Будь-які заяви мають ґрунтуватися на правді, а не на емоціях чи чутках. Це був складний, але важливий досвід, за який я вдячна Ю. П. Висоцькому. Він дав мені цінну школу життя, хоч і здебільшого неприємну", — написала Борисюк.

Ганна Борисюк зробила заяву. Фото: instagram.com/gandzyazen

Нагадаємо, раніше акторка Ірина Островська розповіла про домагання в університеті на тлі скандалу з Андрієм Білоусом.

Також Ада Роговцева прокоментувала гучний інцидент у київському виші.